США обвинили Россию в попытках подрыва работы миссии ООН и ОЗХО в Сирии
|
|
Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Белый дом обвинил Россию в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Попытки России подорвать и закрыть Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрируют бездушное неуважение к страданиям и гибели людей от химического оружия и неуважение международных норм", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, поступившем в РИА Новости.
Россия в начале прошлой недели заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. За документ проголосовали 11 членов СБ, Россия и Боливия были против. Еще один постоянный член Совета - Китай - воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября.
Как отметили в МИД, Россия проголосовала против американского проекта резолюции по причинам, которые неоднократно излагались как публично, так и в рабочих контактах с другими членами СБ ООН. Основная из них - невозможность "бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач", без чего "невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата Механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки".
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва стояла "у истоков создания СМР, рассчитывали, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химические преступления", а российская позиция состоит в том, что ответственные за применение химического оружия в Сирии должны быть установлены и понести заслуженное наказание.
Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в прошлый четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
|
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.11.2017 Россия направила ООН предварительные оценки последнего доклада миссии ОЗХО
30.10.2017 Россия изучает новый доклад экспертов ООН и ОЗХО по химатакам в Сирии
30.10.2017 Хейли обвинила власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне
26.10.2017 США выразили разочарование блокированием РФ резолюции о расследовании химатак в Сирии
26.10.2017 Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о расследовании химатак в Сирии
19.10.2017 Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
27.03.2017 Россия повторно внесла в Совбез ООН резолюцию по борьбе с химическим оружием
01.12.2016 Георгий Каламанов: Россия обеспокоена политизацией Организации по запрещению химоружия