США обвинили Россию в попытках подрыва работы миссии ООН и ОЗХО в Сирии



Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Белый дом обвинил Россию в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Попытки России подорвать и закрыть Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрируют бездушное неуважение к страданиям и гибели людей от химического оружия и неуважение международных норм", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, поступившем в РИА Новости.

Россия в начале прошлой недели заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. За документ проголосовали 11 членов СБ, Россия и Боливия были против. Еще один постоянный член Совета - Китай - воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября.

Как отметили в МИД, Россия проголосовала против американского проекта резолюции по причинам, которые неоднократно излагались как публично, так и в рабочих контактах с другими членами СБ ООН. Основная из них - невозможность "бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач", без чего "невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата Механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва стояла "у истоков создания СМР, рассчитывали, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химические преступления", а российская позиция состоит в том, что ответственные за применение химического оружия в Сирии должны быть установлены и понести заслуженное наказание.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в прошлый четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>