Более 260 соединений ВС России претендуют на звание "ударных", заявил Шойгу
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Военнослужащие ВС РФ.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 260 соединений и воинских частей Вооруженных сил России претендуют на звание "ударных", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Он напомнил, что с этого года подразделениям, получившим такие высокие оценки по всем критериям боевой подготовки, присваивается наименование "ударное".
"Важно отметить, что число таких подразделений неуклонно растёт. Если по итогам зимнего периода обучения их было 29, то теперь на почетное звание "ударное" претендует 261 соединение и воинская часть", - сказал Шойгу.
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02.11.2017
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