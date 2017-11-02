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Северная верфь построит ярусоловы для рыболовецких компаний

02.11.2017 ПАО СЗ "Северная верфь" 652 1
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ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Правление АО ОСК согласовало контракт Судостроительного завода «Северная верфь» (входит в АО ОСК) с тремя рыболовецкими компаниями: ООО «РК «Вирма», ООО «Глобус» и ООО «Арктикрыбфлот» на строительство серии из четырех ярусоловов-процессоров.


Два ярусолова будут построены для «РК «Вирма», и по одному – для двух других заказчиков. Полностью контракт должен быть исполнен к 2022-му году. Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев пояснил, что сроки строительства определены компаниями из расчета получения инвестиционных льгот, известных как «квоты под киль».


Ярусолов-процессор – это судно для высокотехнологичного и экологического способа лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов, с оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне. Разработчик исходной проектной документации ярусоловов для трех рыболовецких компаний – Marin Teknikk AS (Норвегия). Рабоче-конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация будет разрабатываться отечественным проектным бюро. Судно водоизмещением более 2 тысяч тонн будет иметь длину 58,6 м и ширину 13 м. Генеральный директор ООО «Глобус» Андрей Заика рассказал, что эксплуатировать ярусоловы планируется в Баренцевом и Норвежском морях при ловле трески и пикши. Он добавил, что выбор Северной верфи в качестве строителя ярусоловов продиктован лучшими условиями предприятия по исполнению контракта.


Директор ООО «РК «Вирма» Иван Пасынков сообщил, что для оптимизации стоимости строительства ярусоловов рыболовецкие компании приняли решение объединиться и построить серию по единому проекту. «Был выбран проект норвежского конструкторского бюро, поскольку проекты рыболовецких судов, разработанные в Норвегии, наиболее востребованы во всем мире», - сказал Иван Пасынков.


Напомним, что Северная верфь имеет опыт современного гражданского судостроения. Так, в 2009-2011 годах по заказу компании Solvik Hull Supplies AS (Норвегия) Верфь построила два судна снабжения морских буровых платформ по проекту VS 485 PSV. Ранее, в 2005 – 2009 годах, для другой норвежской компании Eidesvik Drift AS она построила высоконасыщенные корпуса трех судов снабжения морских буровых платформ по проектам VS 470 PSV MKII и VS 485 PSV.
01.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Норвегия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
Арктика

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
315
№1
02.11.2017 10:03
"Рабоче-конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация будет разрабатываться отечественным проектным бюро."
Честнее надо быть - РКД будет передираться с норвежских чертежей.

«Был выбран проект норвежского конструкторского бюро, поскольку проекты рыболовецких судов, разработанные в Норвегии, наиболее востребованы во всем мире».
Как выясняется серия из шести траулеров "Меридиан" по полностью отечественному проекту стоила бы в 2,5 раза меньше.
А вот квоты на вылов трески при использовании норвежского проекта выше.
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