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Новый горно-обогатительный комбинат в Забайкальском крае принесет в бюджет региона около 20 млрд. руб.

01.11.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 297 0
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Быстринский ГОК
Быстринский горно-обогатительный комбинат.
Источник: http://visualrian.ru/

31 октября в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в торжественном запуске первой очереди Быстринского горно-обогатительного комбината. На церемонии также присутствовали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и первый вице-президент – операционного директора ГМК «Норильский никель» Сергей Дьяченко.


Проект имеет большое социально-экономическое значение для Забайкальского края и включен в основные отраслевые стратегические документы, в том числе, в Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года. Только за первые десять лет работы комбината в бюджет Забайкальского края поступит около 20 млрд. рублей налоговых платежей.


«За последние 4 года это уже второе столь масштабное месторождение, которое входит в число крупнейших в мире по запасам меди и срок его освоения достигает как минимум 3-х десятилетий», – отметил глава Минпромторга России.


По словам Дениса Мантурова, перспективы проекта привлекли иностранных партнеров и позволили создать условия для дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества сопредельных территорий России и Китая. Большое значение новое производство имеет непосредственно для жителей Забайкальского края.


«Это порядка 3 тыс. рабочих мест, возможности развития новых смежных производств и, конечно же, дополнительные налоговые поступления в местный бюджет», – сообщил глава ведомства.


Спарвочно:

Быстринский ГОК - уникальное новое производство, один из самых крупных частных проектов восточной части страны, важнейший проект для всей горно-металлургической отрасли. В удаленном районе была «с нуля» создана инфраструктура для полноценного функционирования современного производства. Это важная веха в истории новой индустриализация страны.

Запасы Быстринского месторождения составляют около 300 млн тонн руд, содержащих медь, золото, железо. Оно входит в десятку крупнейших месторождений меди в мире. Отработка будет вестись открытым способом с использованием высокопроизводительного оборудования.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Китай
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис

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