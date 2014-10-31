Корабли Балтийского флота отработал учебные задачи в Средиземном море
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Корвет Бойкий. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота отработал учебные задачи в Средиземном море, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола", находящийся в дальнем походе, отработал ряд учебно-боевых задач в акватории Средиземного моря", - сказал он.
В частности, были проведены учения по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне, отработана организация связи и плавания. В тренировках по обеспечению безопасности корабля при стоянке на рейде приняли участие морские пехотинцы из состава подразделений антитеррора.
Отмечается, что экипажи кораблей в рамках дальнего похода отрабатывают элементы курсовой задачи в море, проводят плановые корабельные тренировки боевых расчетов и учения по борьбе за живучесть.
Отряд кораблей покинул Балтийск 14 октября и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.
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31.10.2017
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