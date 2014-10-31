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Первые бросковые испытания ракеты "Сармат" пройдут в 2017 году

01.11.2017 ТАСС 25 0
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Замминистра обороны Юрий Борисов
Замминистра обороны Юрий Борисов.
Источник: © Вадим Гришанкин/ТАСС

Замминистра обороны Юрий Борисов сказал, что "Сармат" - жидкостная межконтинентальная ракета, которая несет большой объем полезной нагрузки и имеет дальность пуска, сопоставимую с "Воеводой"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первые бросковые испытания новейшей ракеты "Сармат" запланированы на конец 2017 года.

Об этом во вторник в интервью газете "Военно-промышленный курьер" рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Что касается "Сармата", работы над этим ракетным комплексом стратегического назначения ведутся в плановом порядке, к концу 2017 года мы планируем первые бросковые испытания", - сказал он.

Борисов пояснил, что "Сармат" - жидкостная межконтинентальная ракета, "которая несет достаточно большой объем полезной нагрузки, имеет дальность пуска, сопоставимую с "Воеводой", но при этом затрачивает меньше времени на преодоление активного участка траектории за счет очень хорошей энергетики".

"Средствам ПРО потенциального противника придется гораздо тяжелее. Это будет хорошая заноза для него", - сказал Борисов.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

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