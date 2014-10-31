Первые бросковые испытания ракеты "Сармат" пройдут в 2017 году



Замминистра обороны Юрий Борисов.

Источник: © Вадим Гришанкин/ТАСС Замминистра обороны Юрий Борисов.Источник: © Вадим Гришанкин/ТАСС

Замминистра обороны Юрий Борисов сказал, что "Сармат" - жидкостная межконтинентальная ракета, которая несет большой объем полезной нагрузки и имеет дальность пуска, сопоставимую с "Воеводой"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первые бросковые испытания новейшей ракеты "Сармат" запланированы на конец 2017 года.

Об этом во вторник в интервью газете "Военно-промышленный курьер" рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Что касается "Сармата", работы над этим ракетным комплексом стратегического назначения ведутся в плановом порядке, к концу 2017 года мы планируем первые бросковые испытания", - сказал он.

Борисов пояснил, что "Сармат" - жидкостная межконтинентальная ракета, "которая несет достаточно большой объем полезной нагрузки, имеет дальность пуска, сопоставимую с "Воеводой", но при этом затрачивает меньше времени на преодоление активного участка траектории за счет очень хорошей энергетики".

"Средствам ПРО потенциального противника придется гораздо тяжелее. Это будет хорошая заноза для него", - сказал Борисов.