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Шесть новых Су-35С идут в Карелию

01.11.2017 bmpd.livejournal.com 27 0
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Истребители Су-35С
Шесть новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершающих перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром Бесовец в Карелии, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 30.10.2017.
Источник: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com

По сообщениям споттеров, 30 октября 2017 года начался перелет из Комсомольска-на-Амуре шести новых истребителей Су-35С, предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Самолеты имеют красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68". Это первые истребители Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ, филиала АО "Компания "Сухой"), переданные ВКС России по программе 2017 года.

159-й гвардейский истребительный авиационный полк начал получение истребителей Су-35С в ноябре-декабре 2016 года, когда в его состав вошли десять истребителей этого типа с красными бортовыми номерами с "50" по "59", Однако фактически первые четыре самолета Су-35С полка с красными бортовыми номерами с "50" по "53" в ноябре прямо с завода КнААЗ проследовали в состав российской авиационной группировки в Сирии, прибыв на сирийскую авиабазу Хмеймим 21 ноября 2016 года.

159-й гвардейский истребительный авиационный полк стал первой "линейной" авиационной частью ВКС на Западе России, получившей самолеты Су-35С. До начала 2016 года этот полк был оснащен немодернизированными истребителями Су-27 и Су-27УБ (две эскадрильи - суммарно около 20 Су-27 и четыре Су-27УБ). Весной 2016 года в состав 159-го полка была начата передача модернизированных истребителей Су-27СМ, высвободившихся в результате перевооружения на истребители Су-35С дальневосточных 22-го и 23-го истребительных авиационных полков 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. А в концк 2016 года в Бесовец начата поставка и истребителей Су-35С новой постройки. Видимо, в 2017 году по завершении перевооружения, 159-й истребительный авиационный полк будет иметь по одной эскадрилье истребителей Су-27СМ и Су-35С, а также по несколько двухместных истребителей Су-30М2 и Су-30СМ. Впрочем, не исключено, что в 2018 году полк будет полностью перевооружен на истребители Су-35С.

Изготовленные и ныне переданные в 159-й полк по программе 2017 года истребители Су-35С построены КнААЗ по заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО "Компания "Сухой" новому пятилетнему контракту на поставку 50 истребителей Су-35С. Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году (указанные десять истребителей с красными бортовыми номерами с "50" по "59").

Ранее АО "Компания "Сухой" успешно реализовало первый контракт 2009 года на поставку Министерству обороны России 48 истребителей Су-35С. Все 48 самолетов постройки КнААЗ были поставлены ВКС с конца 2012 по начало 2016 года.





Шесть новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершающих перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром Бесовец в Карелии, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 30.10.2017 (с) Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com
31.10.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО

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