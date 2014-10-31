Ракета Falcon-9 вывела на орбиту спутник связи Koreasat-5A
|
|
Ракета Falcon 9.
Источник: AP Photo/ John Raoux
Он предназначен для обеспечения связи в странах Юго-Восточной Азии в течение 15 лет
НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в понедельник с космодрома на мысе Канаверал запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Koreasat-5A. Ракета стартовала с пускового комплекса 39А в 15:34 (22:34 мск) и через 11 минут первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на морскую платформу в Атлантике.
В 16:04 (23:04 мск) отработала вторая ступень ракеты-носителя и, как сообщил интернет-портал Spaceflightnow.com, ведущий прямую трансляцию запуска, отделение спутника произойдет через 35 минут 38 секунд после завершения работы второй ступени.
Спутник предназначен для обеспечения связи в странах Юго-Восточной Азии в течение 15 лет.
Falcon 9 - американская частная ракета производства SpaceX, предназначенная для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников различного назначения. SpaceX разработала и успешно применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную нижнюю ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления.
Спуск осуществляется с помощью двигателей и парашютов. В качестве посадочной площадки используется специальная морская платформа, которая управляется дистанционно.
|
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.10.2017 Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником стартовала с мыса Канаверал
13.10.2017 SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник с помощью ракеты Falcon 9
13.10.2017 Ракета Falcon 9 успешно вернулась на Землю после запуска спутника
07.09.2017 Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
16.08.2017 SpaceX в 12-й раз запустила корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю
21.07.2017 СМИ: Элон Маск отказался от планов по посадке корабля Dragon на Марс
08.06.2017 Глава Центра Хруничева: ни один контракт на запуск "Протона-М" не расторгнут
17.05.2017 SpaceX запустила спутник для обеспечения интернетом самолетов и судов