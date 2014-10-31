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Ракета Falcon-9 вывела на орбиту спутник связи Koreasat-5A

01.11.2017 ТАСС 28 0
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Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9.
Источник: AP Photo/ John Raoux

Он предназначен для обеспечения связи в странах Юго-Восточной Азии в течение 15 лет

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в понедельник с космодрома на мысе Канаверал запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Koreasat-5A. Ракета стартовала с пускового комплекса 39А в 15:34 (22:34 мск) и через 11 минут первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на морскую платформу в Атлантике.

В 16:04 (23:04 мск) отработала вторая ступень ракеты-носителя и, как сообщил интернет-портал Spaceflightnow.com, ведущий прямую трансляцию запуска, отделение спутника произойдет через 35 минут 38 секунд после завершения работы второй ступени.

Спутник предназначен для обеспечения связи в странах Юго-Восточной Азии в течение 15 лет.

Falcon 9 - американская частная ракета производства SpaceX, предназначенная для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников различного назначения. SpaceX разработала и успешно применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную нижнюю ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления.

Спуск осуществляется с помощью двигателей и парашютов. В качестве посадочной площадки используется специальная морская платформа, которая управляется дистанционно.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Земля
ИТ

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