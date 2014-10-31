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"АвтоКрАЗ" разработал пиротехническую машину тяжелого класса КрАЗ-6322 ПМ-В

01.11.2017 bmpd.livejournal.com 30 0
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Как сообщает в своем пресс-релизе ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Украина), предприятие дополнило линейку своей бронированной техники. По заказу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины был разработан специальный автомобиль КрАЗ-6322 ПМ-В (пиротехническая машина тяжелого типа). Он предназначен для оперативного прибытия к месту обнаружения взрывоопасных предметов, перевозки специального имущества, снаряжения, взрывчатых веществ и средств подрыва, обеспечения работ по разминированию, загрузки, разгрузки взрывоопасных предметов и транспортировки их к месту уничтожения.

Пиротехническая машина тяжелого класса КрАЗ-6322 ПМ-В (с) ЧАО "АвтоКрАЗ"

Аналогичный автомобиль был изготовлен в прошлом году на базе полноприводного автомобиля КрАЗ-5233ВЕ, однако по сравнению их функциональных качеств и конфигурации предшественник значительно уступает новой спецмашине. Многочисленные опционные "навороты", среди которых камеры переднего и заднего обзора, видео регистратор с соответствующими мониторами в кабине, сигнально-громкоговорящее устройство, дублирующееся по периметру автомобиля проблесковыми маяками с защитными решетками, электрический подогрев зеркал заднего вида, штатная климатическая установка и тому подобное. Среди отличий - и наличие грузового отсека, отделенного от отсека спецоборудования бронированной перегородкой, выдерживающей обстрел в горизонтальной плоскости патронами класса защиты ПЗСА-6. Перегородка наклонена под углом 100 и является частью грузового отсека. Сверху грузовой отсек закрывается сдвижным водо- и пыленепроницаемым ролетом. Внутренняя поверхность грузового отсека покрыта жароогнестойким материалом. В грузовом отсеке размещены два металлических сейфа и съемный сварной армированный поддон (для перевозки ВНП) с дном в форме полусферы с бугелями для проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью гидроманипулятора. Крепления поддона имеют специальные направляющие, которые обеспечивают надежную транспортировку и быстрый монтаж-демонтаж.

Есть отсек, расположенный между кабиной и грузовым отсеком, предназначенный для размещения экипировки, технологического оборудования и инструмента.

(с) ЧАО "АвтоКрАЗ"

Кабина - бронированная, двухместная, класс защиты ПЗСА-4. Оборудована пулестойким стеклом с подогревом и таким же уровнем защиты, как и на соответствующих конструкциях корпуса. Кабина оборудована двумя люками в верхней части, сиденьями с ремнями безопасности.

Кран-манипулятор - PALFINGER, с механическим приводом и тяговым усилием 12 тонн, дополнительно оборудован камерой обзора с передачей изображения на монитор в кабине. Управление краном-манипулятором осуществляется с помощью дистанционного пульта с расстояния 10 м.

Такие пиротехнические спецмашины, оснащенные самым современным оборудованием, очень актуальны на востоке страны для очистки земли Донбасса от смертоносных взрывных устройств, которые в достаточном количестве еще сохраняются на полях, в лесах и населенных пунктах востока страны.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Украина
Компании
АвтоКрАЗ
Проекты
Земля

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