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СМИ: США направили ударный авианосец Theodore Roosevelt в западную часть Тихого океана

27.10.2017 ТАСС 164 0
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F/A-18E Super Hornet
Тихий океан (13-е июля 2013-го года) F/A-18E Super Hornet приписанный к 122-й ударной истребительной эскадрильи осуществляет посадку на палубу авианосца USS Ronald Reagan (CVN 76).
Источник: strategypage.com

USS Theodore Roosevelt вошел в состав Седьмого флота США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана

СЕУЛ, 26 октября. /ТАСС/. США направили в западную часть Тихого океана атомный ударный авианосец USS Theodore Roosevelt в дополнение к авианосцу USS Ronald Reagan, который в настоящее время находится в порту южнокорейского города Пусан. Об этом в четверг сообщила газета Chosun ilbo со ссылкой на командование ВМС США.

"На фоне растущей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР присутствие военно-морских стратегических сил США в районе Корейского полуострова было существенно расширено", - сказал изданию представитель американских ВМС.

USS Theodore Roosevelt вошел в состав Седьмого флота США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. На данный момент неизвестно, направится ли корабль в территориальные воды Южной Кореи, но его присутствие в Азиатско- Тихоокеанском регионе свидетельствует об эскалации напряженности в отношениях между США и КНДР.

Цель развертывания очередного авианосца в данном регионе заключается в том, чтобы предотвратить провокации со стороны КНДР в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею 7-8 ноября, считает Chosun ilbo.

Ранее США усилили давление на КНДР, направив в Южную Корею стратегические бомбардировщики В-1B и авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Ronald Reagan. С 13 по 26 октября у берегов Корейского полуострова были проведены совместные южнокорейско- американские маневры. В начале ноября планируется размещение 12 истребителей F-35A на авиабазе Кадена в Японии.

Ударный авианосец USS Theodore Roosevelt класса Nimitz водоизмещением до 106 тыс. тонн - один из самых больших военных кораблей в мире. На авианосце базируются до 90 самолетов и вертолетов, включая 48 истребителей- бомбардировщиков F/A-18 Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, дальнего радиолокационного обнаружения и противолодочные вертолеты.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Arleigh Burke
F-18
F-35A
В-1В Lancer
Персоны
Трамп Дональд
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