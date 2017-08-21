Завтра война, а армия США не в курсе
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Источник: Erik De Castro/Reuters
В армии США нет признаков подготовки разоружающего удара по КНДР
Дональд Трамп и Ким Чен Ын чуть ли не в ежедневном режиме обмениваются угрожающими заявлениями, вслед за которыми, по идее, должен немедленно начаться обмен ракетно-ядерными ударами. Однако в вооруженных силах США, похоже, и не подозревают, что война начнется с минуты на минуту. Армия, авиация и флот США занимаются обычной повседневной деятельностью.
Несмотря на предельно жесткую риторику лидеров США и КНДР, в вооруженных силах Соединенных Штатов не отмечается не то чтобы признаков стратегического, но даже и оперативного развертывания войск, сил и средств армии и флота. По мнению издания Defense News, если отслеживать последние новости мировых информационных агентств или читать сообщения президента США Дональда Трампа в твиттере, то может сложиться впечатление, что Соединенные Штаты в шаге от ядерной войны с Северной Кореей. Но, как считает издание, похоже, об этом забыли предупредить американские войска.
Северная Корея угрожает нанести ракетный удар по авиабазе Андерсен на Гуаме, американский президент Дональд Трамп написал в твиттере, что военные варианты решения северокорейской проблемы готовы, NBC утверждало, что США подготовили план, чтобы ударить по северокорейским ракетным базам с помощью бомбардировщиков B-1 "Лансер". Словом, недостатка в подобных сообщениях в последнее время нет.
Однако в то время, как подобная риторика в округе Колумбия приближается к крайней степени накала, в штабе объединенного командования вооруженных сил США в зоне Тихого океана никто не знает, что мир находится на грани ядерной войны.
На базе ВМС США в Йокосуке атомный ударный авианосец "Рональд Рейган" мирно стоит у пирса. Рядом пришвартован командно-штабной корабль 7-го флота США Blue Ridge. Государственный департамент США пока не давал команды американским гражданам срочно покидать Республику Корею, члены семей военнослужащих США также не эвакуируются в пожарном порядке из этой страны.
Морские пехотинцы США не грузятся на десантные суда, а офицеры и матросы 7-го флота США не отзываются из отпусков для выполнения неотложных боевых задач.
Корабли ВМС США с потенциалом противоракетной обороны не приступали к оперативному развертыванию в водах, окружающих Корейский полуостров, или для защиты острова Гуам. Иными словами, практически необузданная риторика со стороны президента США и некоторых других американских политиков мало соответствует тому, что происходит в регионе на самом деле.
На всякий случай в вооруженных силах США заявляют, что войска находятся в высокой степени боевой готовности и готовы отразить любое нападение со стороны противника. "Мы всегда находимся в высокой степени боевой готовности и обладаем всеми необходимыми возможностями, чтобы противостоять любой угрозе, включая и те, которые исходят из Северной Кореи", - официально заявил подполковник корпуса морской пехоты Кристофер Логан.
Тем не менее американские военные в своих заявлениях зачастую следуют общеполитической линии Вашингтона. В частности, не так давно весьма противоречивая информация поступила от руководства 3-го флота ВМС США. В соответствии с этим заявлением, мгновенно распространенным всеми информационными агентствами мира, атомный ударный авианосец ВМС США "Карл Винсон" на всех парах направлялся в сторону Северной Кореи. И только потом разобрались, что корабль находится за многие тысячи миль от КНДР в Индийском океане.
Милитаристская риторика далеко опережает реальные факты на местах, а общий информационный фон мало соответствует действительности. В этой связи ряд экспертов напоминают, что во многом Первая мировая война была развязана именно из-за серии дипломатических промахов.
В это же время в частях и соединениях вооруженных сил США в зоне Тихого океана царит спокойствие, а личный состав занимается повседневной деятельностью.
"Никто в штабе объединенного командования вооруженных сил в зоне Тихого океана не рвет волосы у себя на голове. Здесь царит спокойствие и профессионализм, - заявил источник издания Defense News. - Что касается близкого начала ракетно-ядерной войны, то это пока только риторика федерального округа Колумбия".
Стратегические бомбардировщики В-1 с авиабазы Андерсен, о которых так много говорилось на лентах информационных агентств, последнее время совершали полеты исключительно по плану боевой подготовки и не направлялись в сторону Корейского полуострова.
Тем не менее на официальном уровне постоянно заявляется, что вооруженные силы США готовы защитить Южную Корею, других тихоокеанских союзников и континентальную часть США от ракетно-ядерных ударов со стороны Ким Чен Ына. В частности, председатель объединенного комитета начальников штабов США, генерал корпуса морской пехоты Джо Данфорд и генерал Винсент К. Брукс, командующий объединенными вооруженными силами в Корее, заявили, что возможностей и средств, развернутых в Южной Корее, достаточно, чтобы защитить эту страну от ударов со стороны северокорейского диктатора Ким Чен Ына.
Оба военачальника в штаб-квартире объединенных вооруженных сил в Республике Корее заявили, что американские и южнокорейские специалисты продолжат исследовать угрозы со стороны Северной Кореи и при необходимости будут вносить изменения в состав группировки сил и средств, требуемых для отражения возможного ракетного удара. Оба генерала сделали эти заявления после встреч с высокопоставленными корейскими лидерами, включая президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина, министра обороны Сонг Янг Муа и генерала ВС РК Ли Сун Чжина. Стороны еще раз подтвердили неизменность союзнических обязательств.
США и Южная Корея желают мирного решения возникшего кризиса, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США. "Я хотел бы видеть, чтобы Ким Чен Ын принял на себя обязательства прекратить разработку ядерного оружия и испытаний баллистических ракет", - сказал Джо Данфорд.
В ответ на вопросы, что будет делать американское командование в случае, если Северная Корея запустит ракеты в сторону Гуама, генерал Данфорд в очередной раз попросил, чтобы журналисты не перепутали военные действия с политикой.
"Сегодня обсуждение упреждающего удара по Северной Корее по меньшей мере преждевременно, - сказал Джо Данфорд. По его мнению, Соединенные Штаты в настоящее время сконцентрированы на дипломатическом и экономическом давлении на режим Ким Чен Ына, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих пагубных намерений. "Военный аспект сегодня рассматривается нами только как средство поддержки дипломатических и экономических усилий, - сказал Данфорд, - и мы в настоящее время занимаемся поиском мирного разрешения кризиса".
Генерал Брукс, в свою очередь, вновь подтвердил, что союз США и Южной Кореи обладает достаточными силами и готов отразить угрозы со стороны Северной Кореи. По его словам, на полуострове сегодня находится 28,5 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, вооруженные силы Южной Кореи насчитывают 660 тыс. челочек, в любой момент готовых встать на защиту своей родины.
Генерал Брукс отметил важную роль, которую играют совместные военные учения частей и соединений вооруженных сил США и Республики Кореи. Очередные учения планируется начать в ближайшее время. Военачальник сказал как само собой разумеющееся, что это вызывает осуждение со стороны Северной Кореи.
"Поэтому наши совместные учения так важны, - подчеркнул генерал, - у нас должно быть средство устрашения, и это должно поддерживать наши дипломатические действия. Угрозы со стороны Ким Чен Ына серьезны, и мы должны быть к ним готовы".
Михаил Ходаренок
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18.08.2017
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Зигфрид Хофрайтер
339
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№1
21.08.2017 01:05
Цитата, q
а армия США не в курсе
Думаю, они в курсе, что ее НЕ будет.
Серьезные эксперты в один голос говорят, что у Штатов нет сил для оккупации КНДР, а без нее такую войну им не выиграть.
С учетом масштабов страны и ее ВС "стандартным" (пусть даже массовым) применением КР и авиации - вряд ли получится быстро подавить все объекты и дезорганизовать управление.
При этом, несмотря на все озвученные силы Штатов и Южной Кореи, развязывание войны будет чревато для Кореи и Японии (к слову, ключевых союзников на Тихом океане) неприемлемым ущербом. Хотя бы за счет кол-ва войск КНДР, ее дальнобойной артиллерии на границе и пусть единичных, но боеголовок.
+рядом Китай, который вряд ли будет молча на все это смотреть.
В общем как-то "лимитировать" эскалацию такой войнушки не получится и она на старте грозит перерасти чуть ли не в ядерную с не очевидными для США результатами (крах Кореи и Японии не добавит им союзников). Американцы скорее всего это понимают.
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