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Сирия: русские "Метисы" - лучшее средство против джихад-мобилей

27.10.2017 Вестник Мордовии 333 0
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Фото: muraselon.com, Отвага2004

В ходе боевых действий в Сирии российские переносные противотанковые комплексы "Метис-М1" успешно уничтожают различные цели, в том числе автомобили - бомбы.

"Фирменным" стилем боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ является массированное применение разнообразных "джихад-мобилей". Производство такой техники у них буквально поставлено на поток. Чтобы затруднить нейтрализацию этой смертоносной техники, террористы пытаются их снабдить различной защитой. В результате такую колесную бомбу очень часто можно уничтожить лишь выстрелом из орудия или пуском управляемой противотанковой ракеты.

Фото: muraselon.com, Отвага2004

Идеально для таких целей подходят российские ПТРК "Метис М1", которые активно применяется воюющими против игиловцев подразделениями. Их основным преимуществом является сравнительная компактность и легкость по сравнению с другими ПТРК в транспортировке. Масса составных частей комплекса пускового устройства - около 9,5 кг. Сама ракета весит 13, 8 кг.

Минимальная дальность стрельбы составляет всего 80 м. А максимальная - до 2 км.

"Метис М1" обладает очень высокими характеристиками бронепробиваемости, так средняя бронепробиваемость за динамической защитой - 950 мм. Комплекс может применять два типа боевых частей ракет - тандемные кумулятивные и термобарические.

С помощью последних можно эффективно уничтожать живую силу противника в укрытиях, внутри зданий.

Фото: muraselon.com, Отвага2004

За свою эффективность ПТРК "Метис М1" снискали заслуженное уважение у военнослужащих сирийской и российской армий.


Лев Романов
24.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Метис
Метис-М
Метис-М1

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