Сирия: русские "Метисы" - лучшее средство против джихад-мобилей
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Фото: muraselon.com, Отвага2004
В ходе боевых действий в Сирии российские переносные противотанковые комплексы "Метис-М1" успешно уничтожают различные цели, в том числе автомобили - бомбы.
"Фирменным" стилем боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ является массированное применение разнообразных "джихад-мобилей". Производство такой техники у них буквально поставлено на поток. Чтобы затруднить нейтрализацию этой смертоносной техники, террористы пытаются их снабдить различной защитой. В результате такую колесную бомбу очень часто можно уничтожить лишь выстрелом из орудия или пуском управляемой противотанковой ракеты.
Фото: muraselon.com, Отвага2004
Идеально для таких целей подходят российские ПТРК "Метис М1", которые активно применяется воюющими против игиловцев подразделениями. Их основным преимуществом является сравнительная компактность и легкость по сравнению с другими ПТРК в транспортировке. Масса составных частей комплекса пускового устройства - около 9,5 кг. Сама ракета весит 13, 8 кг.
Минимальная дальность стрельбы составляет всего 80 м. А максимальная - до 2 км.
"Метис М1" обладает очень высокими характеристиками бронепробиваемости, так средняя бронепробиваемость за динамической защитой - 950 мм. Комплекс может применять два типа боевых частей ракет - тандемные кумулятивные и термобарические.
С помощью последних можно эффективно уничтожать живую силу противника в укрытиях, внутри зданий.
Фото: muraselon.com, Отвага2004
За свою эффективность ПТРК "Метис М1" снискали заслуженное уважение у военнослужащих сирийской и российской армий.
Лев Романов
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24.10.2017
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