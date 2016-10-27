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СМИ: информатор ФБР расскажет в конгрессе об урановой сделке с Россией

27.10.2017 РИА Новости 163 0
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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Михалев

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Министерство юстиции США разрешило в среду информатору ФБР выступить перед членами конгресса по так называемой урановой сделке с Россией, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, министерство разрешило информатору, имя которого не приводится, выступить перед руководителями юридического комитета и комитета по надзору и правительственной реформе сената, а также комитета по разведке палаты представителей конгресса. Все эти комитеты начали расследования по данному поводу.

Как отмечается, информатор "может предоставлять любую информацию или документы, которые могут вызывать опасения в связи с коррупцией или подкупом на рынке урана". В частности, как указывается, это касается "Росатома", входящей в него Tenex, а также компании Uranium One и Clinton Foundation.

В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать. Республиканцы в конгрессе обещали расследовать эти сообщения.

Ранее Хилари Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008-2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве.

По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.
26.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
Росатом

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