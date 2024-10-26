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Электромобиль El Lada в реальной эксплуатации: изучаем опыт

26.10.2017 Автомобильный журнал «КОЛЕСА» 384 0
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Эл Лада
Электромобиль "Эл Лада" компании АВТОВАЗ.
Источник: http://www.kolesa.ru/

Это было похоже на шутку: «отсталый» АВТОВАЗ выпустил электрическую «Калину». Да не просто выпустил, а поставил целую партию в такси Кисловодска! С тех пор об «Эл Ладе» забыли, а мы поговорили с людьми, которые ездят на этих машинах каждый день.


История «Эл Лады» без легенд и мифов


Такое впечатление, что El Lada является для АВТОВАЗа любимым, но трудным ребёнком. В 2011 году машину впервые показали публике, анонсировали мелкосерийное производство… В следующий раз общественность услышала о «первом серийном отечественном электромобиле» год спустя, когда на Московском автосалоне было объявлено о производстве «Эл Лады» серией порядка 100 единиц и отправке этих машин в Ставропольский край для работы в такси. Первые электромобили АВТОВАЗ изготовил и отгрузил на Ставрополье в феврале 2013 года.


По условиям контракта между АВТОВАЗом, администрацией Ставрополья и таксопарком в Кисловодске, завод давал на электромобили скидку, а ещё часть стоимости машин должна была компенсировать краевая казна. Поэтому цена электромобиля для ставропольских таксистов составляла, как писал rusautomobile.ru, около 610 000 рублей против розничных 1 250 000 рублей. Однако компенсация из бюджета края осуществлялась лишь постфактум, после выкупа электромобилей у завода, и чтобы забрать с завода остальные электрокары даже с учетом заводской скидки, денег так не нашлось.


Те первые пять электромобилей, попавшие в Кисловодск в феврале 2013 года, к сожалению, так и остались последними. Устав ждать денег, вазовское руководство предпочло освободить склады от «залежалого товара» («Калина», на базе которой сделана El Lada, успела пережить обновление) и в начале января 2014 года решило продать электромобили дилерам практически по себестоимости.


Электромобиль "Ел Лада" компании Автоваз.
Источник: http://www.kolesa.ru/

Три машины в рамках этой акции попали и на Кавказские Минеральные Воды (далее — КМВ), к своим ранее оказавшимся там пяти «сестрам». Эти три машины должны предоставляться клиентам автосалонов для тест-драйва, но по факту электромобили большую часть времени стоят на товарных площадках, невидимые глазу простых «смертных». Да и зачем тест-драйв, если в продаже такие машины появятся… неизвестно когда?


Пусть «тест-драйвовские» машины по большей части остаются в тени, однако некоторые возможности покататься на них всё же существуют, мы этот вопрос изучили. Ну а пять первых «Эл Лад», попавших в такси, намотали уже по 50 000 — 60 000 километров по Кисловодску и окрестностям. Итак, сейчас на КМВ находятся 8 электромобилей производства АВТОВАЗа, и все они регулярно эксплуатируются.


Это «Эл Лады», которые Волжский автозавод выпустил из-под своего «крыла» в более-менее свободное плаванье. Мы не могли не поинтересоваться, как складывается жизнь этих автомобилей. Реальная жизнь, за пределами пафосных пресс-релизов и красивых мифов об «экологически чистом» транспорте.


Мы побеседовали с Шамилем Касымовым, гендиректором кисловодской автоколонны №1721, который был одним из инициаторов контракта с АВТОВАЗом и под началом которого пять «Эл Лад» эксплуатируются сейчас в такси. А кроме того, с несколькими работниками автосалонов Lada на Ставрополье, которые смогли оценить El Lada в полевых условиях. Отметим, что в интернете можно (хотя и с трудом) отыскать материалы с тегом «тест-драйв El Lada» но сделаны они по результатам коротких тестовых поездок, в то время как наша статья основана на фактах, собранных в процессе длительной эксплуатации.


Электромобиль "Ел Лада" компании Автоваз.
Источник: http://www.kolesa.ru/

Что выдаёт в El Lada электромобиль?


И внешне, и в интерьере El Lada – это почти «Калина» первого поколения. «Почти», потому что вместо ручки КПП здесь короткий селектор, вместо тахометра — амперметр, выполняющий роль расходомера, а на штатном месте кнопки кондиционера — кнопка электрического отопителя, который конструктивно повторяет калиновский, но дополнен 4-ваттным нагревательным элементом. На ходу не слышно звука мотора, при этом более явственно проступают врождённые интерьерные скрипы.


Как она устроена?


Под капотом пластиковая крышка, а под ней — асинхронный швейцарский электромотор, выдающий 60 кВт пиковой мощности. У мотора жидкостное охлаждение с обычным калиновским радиатором и дополнительным электронасосом. Там же, в моторном отсеке — часть батарей (китайские литий-ионные), а остальные — над задней осью, вместо бензобака и выпускной системы. Доступ к ним осуществляется из салона при подъёме подушки заднего сиденья. Суммарная ёмкость батарей — 100 А•ч. В тоннеле пола — бортовое зарядное устройство, тоже швейцарского производства. Запасное колесо осталось на своём месте в нише багажника. Таким образом, полезное пространство модели-исходника полностью сохранено.


Как она едет?


Ускоряется «электрическая «Калина» просто невероятно, и это признают все опрошенные нами драйверы. Во-первых, поражает сама интенсивность разгона — «по паспорту» у El Lada 18 секунд до «сотни» (и максималка всего 130 км/ч), но до городских 60 км/ч она выстреливает, почти как спорткар. Во-вторых, разгон происходит бесшумно, что потрясает ещё больше. А вот на торможении есть проблемы. Дело в том, что оно задумано ступенчатым, с функцией рекуперации энергии: в начале хода педали система тормозит двигателем, а позже в действие вступают тормозные механизмы. «Ступенька» между двумя режимами заметная, и к ней приходится привыкать.


Приборная панель электромобиля "Ел Лада" компании Автоваз.
Источник: http://www.kolesa.ru/

Рычаг КПП электромобиля "Ел Лада" компании Автоваз.
Источник: http://www.kolesa.ru/

Плавность хода и управляемость изменились в лучшую сторону — возросшая на 120 кг по сравнению с «Калиной» масса (причем большая часть прибавки находится в пределах колёсной базы) и снизившийся центр тяжести пошли на пользу. Машина мягче идёт по ухабам и демонстрирует меньшую склонность к недостаточной поворачиваемости. Отлично показывает себя El Lada на обледенелом извилистом серпантине с большими перепадами высот — четыре обычных шипованных покрышки хорошо держат авто в поворотах, а мощности мотора хватает для любого подъёма.


Однако большинство водителей жалуются на то, что если встать на подъёме, машина откатывается назад (напомним, дело происходит в гористой местности КМВ). Режима, аналогичного «Parking» или малого хода на холостых оборотах, как в машинах с АКПП, у электромобиля нет. Поэтому приходится либо сразу после остановки жать на тормоз, либо удерживать машину «газом», либо ставить авто на «ручник».


Что в ней ломается?


В автосалонах Ставрополья говорят, что при ежедневной интенсивной эксплуатации в плане обслуживания и ремонта «Эл Лада» доставляет не больше забот, чем обычная «Калина». Даже меньше, если учесть отсутствие классического силового агрегата. Но проблемы всё же возникают, и касаются они китайских электрических батарей, а также оригинального вазовского двухступенчатого редуктора, соединяющего вал двигателя и приводы колёс.


Характер этих неисправностей нам в деталях не известен, но важно то, что по всем проблемным вопросам специалисты АВТОВАЗа, несмотря на фактически проваленный контракт, продолжают находится с кисловодским «электрическим» таксопарком в тесном контакте — это Шамиль Касымов подчёркивает особо. По всей видимости, поломки устраняются самим производителем. По крайней мере, это было бы логично, ведь ставропольский опыт для Волжского автозавода — лучший полигон для обкатки технологий электромобиля.


Где и как она заряжается?


Автомобили, которые АВТОВАЗ отправил дилерам для тест-драйва, чаще всего заряжаются от обычной розетки в автосалоне, для полной зарядки нужно восемь часов. Есть у работников автоцентров и опыт зарядки на стоянках из розеток помещения охраны, причем охранники, увидев столь экзотичный транспорт, зачастую проявляют истинно кавказское гостеприимство и разрешают заряжать El Lada совершенно бесплатно.


Таксистам же, каждый день проезжающим на El Lada больше сотни километров, удобнее пользоваться станциями быстрой зарядки, где можно «заправиться» за 30-40 минут, но на КМВ таких пока всего три. Одна — в аэропорту Пятигорска, вторая — в автоколонне №1721 в Кисловодске, а третья — на железнодорожном вокзале в Минеральных водах, причем последняя ещё не введена в эксплуатацию.


Инфраструктуру зарядных станций в регионе планировали развивать (как раз под парк такси-электромобилей) и даже закладывали на это субсидии, но пока… Пожалуй, главное слово в этом тексте — это извечное российское «пока».


На сколько хватает заряда?


Официальный запас хода на одной зарядке у El Lada равен 150 км, и в определённых условиях (плюсовая температура, спокойный стиль езды) эта цифра подтверждается. Но если температура падает хотя бы до -5, ёмкость батарей заметно снижается, что сокращает пробег примерно до 100 км. А если при этом включены дополнительные потребители тока — электроотопитель (что логично), обогрев лобового и заднего стёкол, подогрев передних сидений, магнитола — то запас хода и вовсе падает до 40-50, в лучшем случае 70 километров.


Зарядное устройство заправки электромобиля "Ел Лада" компании Автоваз.
Источник: http://www.kolesa.ru/

Но не всё так плохо. Сергею, сотруднику автосалона, посчастливилось ездить на El Lada в течение месяца. Он взял машину в пользование в конце ноября 2014 года, когда температура за бортом не поднималась выше 4 градусов. Его ежедневный маршрут включает поездку на работу и с работы, заезд в детский садик, визит к бабушке. По дороге встречаются подъёмы порядка 7%. За день «Эл Лада» должна была пробегать не менее 70 км, причем половину этой дистанции — в темноте со включенными фарами и отопителем, работающим на полную мощность. Вот что рассказывает Сергей (авторский стиль сохранён).


«Я тестировал электромобиль поочередно в режимах «ралли», «стандарт-комфорт» и «эконом». В «раллийном» варианте заряда батарей хватает не более чем на 45 км, и этого достаточно что бы съездить в Organic-Food или на семинар, посвященный глобальному потеплению.


В режиме «стандарт-комфорт» симулировалось вождение электромобиля дедушкой под 70, который в силу своих почтенных лет спасается от простуды подогревом сидений и отеплителем салона, а также чтит правила ПДД, обязывающие включать ближний свет фар при движении днем. Запасенных ватт хватило на 80 км.


И наконец, экономный вариант позволит не только проехать 120 км по городу за 50 рублей, но и насладиться неторопливо меняющимися видами из окна авто на удивительные варианты выживания природы в среде городского бетона и людского равнодушия.


В целом проведя 30 дней со своим объектом исследования, я не знал проблем и неудобств. Ночью заряжал машину в гараже от розетки, днем игрался с возможностями сэкономить до предела. В общем, время я провел необычно, весело и недорого. Стоимость киловатта из домашней розетки в Пятигорске составляет 3,44 руб., а в «баки» входит 14 кВт за раз. Просто песня».


Способна ли El Lada заменить обычный автомобиль?


Так что же, «Эл Лада» — идеальный автомобиль для города? Не совсем. Смотря что считать обычным автомобилем. Мы немного забыли о таксистах. По словам Шамиля Касымова, гендиректора кисловодской автоколонны №1721 получается, что режим «такси», не охваченный нашим другом Сергеем в своём рассказе, вазовские электромобили пока не выдерживают.


Касымов говорит, что всё упирается именно в холодную погоду: зимы на Ставрополье помягче, чем, скажем, в Москве или Санкт-Петербурге, но «минус 10» случается регулярно, и упавший до 100 км запас хода доставляет водителю такси массу неудобств. Он всегда должен держать в голове остаток пробега, местоположение станций быстрой зарядки (их, напомним, всего две функционирующих) и пытаться прикинуть, как объяснить только что взятому клиенту, что необходимо сделать крюк в 10 километров, чтобы потерять дополнительных полчаса на зарядку.


«Автомобиль должен зарабатывать», — говорит Шамиль, а зарабатывать «Эл Лада» пока не очень-то умеет. Впрочем, и к «Электро-Калине», и к самой идее экологичного транспорта Касымов по-прежнему относится с симпатией и энтузиазмом. Если у комфортного, бесшумного и отлично управляемого электромобиля не получилось с первой попытки прижиться в такси, может быть, он пригодиться в качестве транспорта в природном парке под Кисловодском на 900 га с туристической инфраструктурой? С этим предложением неугомонный Шамиль добрался до заместителя министра транспорта. Говорит, что на высшем уровне неприятия этой идеи нет, но нет и решения…


Что дальше?


Для того чтобы работать в такси, электромобиль должен иметь номинальный запас хода в 250-300 километров, убеждён Шамиль Касымов. Он хотел бы, чтобы на АВТОВАЗе обратили на это внимание. Впрочем, АВТОВАЗе об этом наверняка знают, только вот… На 2015 года запланированы к производству всего 5-10 экземпляров El Lada, первые из которых собираются, по утверждению Бу Андерссона, по конкретному спецзаказу, а остальные будут производится, очевидно, исходя из спроса. Новые «Эл Лады» будут сделаны на базе новой «Калины» и получат кожаную отделку салона и кондиционер с электроприводом.


Интерьер электромобиля "Ел Лада" компании Автоваз.
Источник: http://www.kolesa.ru/

Итак, добавился потребитель тока (кондиционер), а возрос ли запас хода? Об этом пока ничего не сообщается. И в целом будущее «Эл Лады», как хоть сколько-нибудь серийного продукта, пока выглядит очень туманным. Тем паче, что идея инфраструктуры бесплатных зарядок в России, похоже, приказала долго жить.


А Шамиль Касымов, лично изучив несколько вариантов иностранных электромобилей, всерьёз заинтересовался Nissan Leaf, благо пошлины на ввоз электромобилей были отменены. Конечно, на стороне продукции Lada по-прежнему низкая цена и подоспевший обвал рубля… Но кризис в конечном итоге ударит по всем, а технологии электромобиля, особенно, если это штучное производство, как на АВТОВАЗе, по-прежнему не позволяют сделать этот транспорт в России доступным и для бизнеса, и частного пользования. И без выстроенной сети зарядных станций будущего нет у любого электромобиля, каким бы удачным он ни был.


Похоже, что удачный момент для «электромобилизации» юга России безвозвратно упущен. Подождём следующего?
01.03.2015
Права на данный материал
принадлежат Автомобильный журнал «КОЛЕСА»
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