Количество претендентов на строительство НАПЛ для ВМС Индии в рамках программы "Проект-75(I)" сократилось до четырех



Головная дизель-электрическая подводная лодка ВМС Индии S 50 Kalvari.

Источник: www.indiannavy.nic.in Головная дизель-электрическая подводная лодка ВМС Индии S 50 Kalvari.Источник: www.indiannavy.nic.in

ЦАМТО, 25 октября. Количество претендентов на строительство для ВМС Индии шести подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой в рамках программы "Проект-75(I)" сократилось до четырех.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, японский консорциум Mitsubishi Heavy Industries/Kawasaki Heavy Industries и испанская компания Navantia не ответили на направленный им 19 июля 2017 года запрос об информации к назначенному на 16 октября крайнему сроку.

Японский консорциум отказался участвовать в тендере, сославшись на возможность реализации программы в рамках межправительственного соглашения. Компания Navantia воздержалась от предложения Индии субмарины S-80 "Исаак Перал" из-за имеющихся технических проблем.

Тем не менее, четыре других производителя, включая французскую Naval Group (ранее DCNS), немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, шведскую Saab Kockums и ЦКБ МТ "Рубин" (через посредничество "Рособоронэкспорта"), представили свои ответы на запрос.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках программы "Проект-75(I)", стоимость которой оценивается в 500 млрд. рупий (7,81 млрд. долл.), на верфях одной из индийских частных компаний планируется построить шесть подводных лодок с воздухонезависимой силовой установкой, обладающих возможностью поражения наземных целей.

Согласно планам, в течение следующих нескольких месяцев Министерство обороны и командование ВМС Индии оценят полученные ответы, в первую очередь, с точки зрения возможности передачи технологий индийским компаниям. Одновременно запросы об информации будут направлены выбранным национальным компаниям-производителям с целью оценки их технических, финансовых и производственных возможностей.

Совет по оборонным закупкам Министерства обороны (DAC) должен будет одобрить реализацию программы "в принципе", включая определение "короткого списка" индийских компаний, способных реализовать программу строительства подлодок. Затем этим претендентам будут направлены запросы о предложениях на строительство НАПЛ в рамках инициативы "Делай в Индии".

После формирования совместного предприятия с одним из иностранных разработчиков, индийские компании представят свои предложения МО Индии. По результатам оценки условий, стоимости и сроков поставки, а также сопутствующей офсетной программы будет выбран победитель конкурса. Испытания НАПЛ проводить не планируется.

По оценке индийских экспертов, с учетом особенностей процедуры маловероятно, что первая из шести НАПЛ будет принята на вооружение до 2030 года. Министерство обороны усложнило процесс, введя модель стратегического партнерства в и без того сложную процедуру закупки.

В настоящее время на вооружении ВМС Индии имеется 13 подводных лодок, что на 11 меньше, чем 24 подлодки, предусмотренные "Перспективным планом развития флота".

Индийская судостроительная компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) 21 сентября передала командованию ВМС Индии головную неатомную подводную лодку класса "Скорпен" ("Кальвари"), построенную по французской лицензии. НАПЛ "Кальвари" должна войти в боевой состав ВМС Индии в ближайшее время.