Ученые придумали новый экономичный способ производства кислорода на Марсе
|
|
Овраги у края кратера Хейл на юге Марса.
Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
Исследователи утверждают, что условия на Марсе практически идеальны для того, чтобы получать кислород прямо из атмосферы планеты
ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Исследователи из португальского Лиссабонского университета, Университета Порту, а также французской Политехнической школы в Париже придумали, как наладить стабильное производство кислорода для будущих колонистов на Марсе. Об этом пишет газета Daily Mirror.
По словам ученых, условия на Марсе практически идеальны для того, чтобы получать кислород прямо из атмосферы планеты, которая почти на 96% состоит их углекислого газа. Разложить углекислый газ на кислород и монооксид углерода можно с помощью низкотемпературной плазмы - ионизированного газа, заряженные частицы которого могут как вырывать отдельные ионы из молекулы углекислого газа, так и косвенно способствовать их отделению, сообщая дополнительную энергию отдельным атомам в молекуле и увеличивая амплитуду молекулярных колебаний.
Из-за того, что температура за Земле обычно сравнительно высока, в земных лабораториях монооксид углерода достаточно быстро окисляется обратно до углекислого газа. Поэтому такой метод получения кислорода на Земле не слишком эффективен. На Марсе же, где средняя температура составляет около минус 60 градусов Цельсия, а давление в 160 раз меньше земного, реакция повторного окисления будет происходить очень медленно, что даст время разделить кислород и монооксид углерода и успеть поместить их в разные емкости.
"Отправка пилотируемой миссии на Марс - один из следующих важнейших шагов в исследовании космоса. Однако создание условий, в которых человек сможет дышать, пока что представляет сложную задачу", - рассказал один из авторов исследования доктор Васко Герра из Лиссабонского университета. "Метод разложения (углекислого газа - прим. ТАСС) с помощью низкотемпературной плазмы дает двойную пользу для пилотируемой миссии на Марс. Он позволит не только получить стабильный, надежный источник кислорода, но также и источник топлива, поскольку монооксид углерода предлагается использовать в качестве топлива для ракет", - добавил он.
По словам ученого, эта технология значительно упростит жизнь будущим колонистам, будет более безопасной и менее энергозатратной, чем предлагавшиеся ранее варианты с использованием высоких температур. "Она увеличит возможности для самообеспечения [поселения], сократит риск для участников миссии и снизит затраты, поскольку можно будет использовать меньше средств доставки", - отмечает Герра.
|
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.10.2017 Комплекс распознавания космических объектов "Крона" заработал в полном объеме
26.10.2017 Белорусы создают оборудование для всепогодных спутников дистанционного зондирования Земли
25.10.2017 В NASA усомнились в возможности создать базу на спутнике Марса
25.10.2017 На Луну – всем миром
24.10.2017 Американцы слишком чопорные, это сделали русские (Focus, Германия)
18.10.2017 Международный конгресс астронавтов начал работу во Франции
10.10.2017 "Летим на Луну, на Марс, а потом и дальше"
06.10.2017 NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход истории