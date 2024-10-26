В Центральной России начались масштабные учения военно-транспортной авиации
|
|
Учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
УЛЬЯНОВСК, 25 окт - РИА Новости. Более тысячи десантников из Ростовской области высадились в ходе масштабных учений военно-транспортной авиации в Центральной России, рассказал журналистам в среду врио заместителя командующего ВДВ РФ по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.
"Впервые проведены такие масштабные учения и переброска десанта на такие большие расстояния и на незнакомые площадки. Это касается, прежде всего, 7-й дивизии ВДВ из Новороссийска", - подчеркнул Осипенко.
По его словам, десантирование будет проводиться на протяжении двух дней. Кроме площадки приземления Восход в Ульяновской области, параллельно десантирование сегодня шло в Костромской области. А в ночь на сегодня прошло десантирование из самолетов Ан-2 в Псковской области.
Оценка по итогам первого дня учений - "отлично".
В рамках учений в высшие степени боеготовности приведены авиационные полки в Тверской, Псковской и Ростовской областях, по тревоге подняты подразделения двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.
|
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.10.2017 Первые в истории учения ВТА с высадкой 5,5 тыс. десантников стартовали под Ульяновском
20.09.2017 Подразделения ПВО ЗВО перехватили низколетящие цели на учениях "Запад-2017"
14.08.2017 США передадут ВВС Эстонии два легких транспортных самолета М28
27.07.2017 Мы делаем акцент на перспективных технологиях, которые определяют облик авиации будущего
24.07.2017 На чужих крыльях
19.07.2017 Cамое интересное на МАКС-2017
12.07.2017 Между войной и альянсом
13.06.2017 Хронология пикирующего ГП «Антонов»