СМИ: Украина пока не планирует отказываться от ядерного топлива из России



Загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR в пятый блок Запорожской АЭС.

Источник: ГП НАЭК "Энергоатом" Загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR в пятый блок Запорожской АЭС.Источник: ГП НАЭК "Энергоатом"

В ближайшее время переход на использование на энергоблоках АЭС Украины исключительно ядерного топлива производства компании Westinghouse не планируется, сообщили в минэнерго

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не планирует отказываться от ядерного топлива из России для украинских АЭС и полностью переходить на топливо американской компании Westinghouse. Об этом сообщило во вторник издание "Апостроф".

"В ближайшее время переход на использование на энергоблоках АЭС Украины исключительно ядерного топлива производства компании Westinghouse не планируется", - говорится в ответе министерства на запрос "Апострофа".

Как сообщило минэнерго, для изменения ядерного топлива необходимо модернизировать системы мониторинга для безопасной эксплуатации блоков, а также провести ряд дополнительных мероприятий.

Ранее директор государственной украинской компании "Энергоатом" Александр Шавлаков заявлял, что Westinghouse готова в случае форс-мажорных обстоятельств полностью заменить российского производителя.

Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, 29 марта 2017 года подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. В то же время компания сообщила, что ее банкротство не повлияет на поставки топлива для украинских АЭС.

На украинских АЭС работает 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторной установкой типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, которые строились под топливо российской компании ТВЭЛ. По мнению экспертов, раньше 2020 года кардинально уменьшить зависимость от российского ядерного топлива Украине не удастся. У "Энергоатома" есть контракт с российским ТВЭЛ до 2020 года и Украина обязана покупать у России определенные объемы.