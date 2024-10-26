Техническая готовность корвета «Гремящий» достигла 65%
|
|
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) продолжает достроечные работы на головном корвете проекта 20385. Техническая готовность корвета достигла 65%.
Сейчас на «Гремящем» завершается электромонтаж средств вооружения и спецоборудования. На корабле продолжается зашивка кают, монтируются системы хозяйственно-бытовых сточных вод, общекорабельной гидравлики, кондиционирования воздуха. Выполняется доизоляционное насыщение под настил полов и монтаж электрооборудования. Завершается прокладка кабелей ко всем корабельным системам. Суммарная длина силовых и слаботочных кабелей на корвете достигает почти 300 км.
Рабочие приступили к зашивке камбуза. После завершения этих работ здесь начнется монтаж варочных плит, духовых шкафов и другого камбузного оборудования.
Вселение личного состава намечено на весну 2018 года. Головной корабль серии проекта 20385 «Гремящий» планируется передать флоту в 2018 году.
Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». На «Гремящем» в рамках программы импортозамещения установлена Главная энергетическая установка производства Коломенского завода. Для адаптации проекта под отечественные двигатели конструкторскому бюро потребовалось существенно переработать проектную документацию. 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения. Основная его задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок. Также боевое судно служит для высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Основные характеристики корветов проекта 20385:
- Водоизмещение - 2200 тонн.
- Длина - 104 м.
- Ширина - 13 м.
- Скорость - до 27 узлов
- Дальность плавания - 3500 миль
- Автономность - 15 суток
- Экипаж - 99 человек
- Главная энергетическая установка - два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
|
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.10.2017 Северная верфь: сформирован корпус корвета «Ретивый»
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
03.07.2017 Корвет "Гремящий" будет спущен на воду на "Северной верфи"
20.06.2017 Корвет "Гремящий" переведен из эллинга "Северной верфи" на открытый стапель
17.02.2017 Корвет "Гремящий" планируется спустить на воду в мае 2017 года
23.05.2016 Корвет «Гремящий», строящийся на Северной верфи, полностью укомплектовали главными двигателями
20.05.2016 Корвет «Гремящий» полностью укомплектовали главными двигателями