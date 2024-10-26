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Техническая готовность корвета «Гремящий» достигла 65%

26.10.2017 ПАО СЗ "Северная верфь" 666 0
Разделы: Авиация, Флот
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Гремящий
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) продолжает достроечные работы на головном корвете проекта 20385. Техническая готовность корвета достигла 65%.


Сейчас на «Гремящем» завершается электромонтаж средств вооружения и спецоборудования. На корабле продолжается зашивка кают, монтируются системы хозяйственно-бытовых сточных вод, общекорабельной гидравлики, кондиционирования воздуха. Выполняется доизоляционное насыщение под настил полов и монтаж электрооборудования. Завершается прокладка кабелей ко всем корабельным системам. Суммарная длина силовых и слаботочных кабелей на корвете достигает почти 300 км.


Рабочие приступили к зашивке камбуза. После завершения этих работ здесь начнется монтаж варочных плит, духовых шкафов и другого камбузного оборудования.


Вселение личного состава намечено на весну 2018 года. Головной корабль серии проекта 20385 «Гремящий» планируется передать флоту в 2018 году.


Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». На «Гремящем» в рамках программы импортозамещения установлена Главная энергетическая установка производства Коломенского завода. Для адаптации проекта под отечественные двигатели конструкторскому бюро потребовалось существенно переработать проектную документацию. 20385 – модернизированный проект корвета нового поколения. Основная его задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок. Также боевое судно служит для высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.


Основные характеристики корветов проекта 20385:

  • Водоизмещение - 2200 тонн.
  • Длина - 104 м.
  • Ширина - 13 м.
  • Скорость - до 27 узлов
  • Дальность плавания - 3500 миль
  • Автономность - 15 суток
  • Экипаж - 99 человек
  • Главная энергетическая установка - два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Гремящий
Ка-27
Компании
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385

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