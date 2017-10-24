ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
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Двигатели РД-180 на ракете-носителе Atlas-V компании ULA.
Источник: americaspace.com
ВВС США выделили SpaceX более 40,7 миллиона долларов на создание ракетного двигателя Raptor, сообщает Space News. Финансирование предоставлено в рамках программы, предусматривающей создание американскими компаниями агрегатов на смену российскому РД-180.
Согласно контракту, работы должны проводиться в Космическом центре НАСА имени Джона Стенниса (штат Миссисипи), штаб-квартире компании в городе Хоторн (Калифорния) и базе ВВС США в Лос-Анджелесе. Завершение работ назначено на 30 апреля 2018 года.
Двигатель Raptor работает на смеси жидких метана и кислорода и создается SpaceX для запуска транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket). 31 такой агрегат планируется установить на первую ступень одноименного носителя и семь — на одноименный пилотируемый космический корабль. Компания тестирует Raptor с 2016 года.
В рамках госконтрактов OTA (Other Transaction Agreements) поддержку в создании новых двигателей от ВВС США также получают Aerojet Rocketdyne, Orbital ATK и ULA (United Launch Alliance).
США в настоящее время занимаются разработкой двигателей на метане. Считается, что в перспективе такое топливо можно добывать на Марсе.
Российский двигатель РД-180, работающий на керосине, устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5. На создаваемом носителе Vulcan (фактически Atlas 6) планируется устанавливать BE-4 компании Blue Origin, работающий на метане. Первые успешные огневые испытания данного агрегата проведены в октябре 2017 года.
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23.10.2017
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