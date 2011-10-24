Минобороны России получило второй в этом году полк ЗРС С-400



Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 Триумф. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 Триумф. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные силы получили второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей".

"Концерн ВКО "Алмаз - Антей" передал Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония состоялась на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно", - говорится в сообщении.

Зенитная ракетная система дальнего действия C-400 способна вести борьбу с современными средствами воздушного нападения на дальности около 400 километров. ЗРС предназначена для поражения аэродинамических воздушных целей - самолетов тактической и стратегической авиации, постановщиков помех, крылатых ракет, в том числе выполненных с применением технологии "Стелс", а также баллистических ракет с дальностью пуска до 3500 километров, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

По данным из открытых источников, по состоянию на май 2017 года на вооружении российской армии стояло 19 полков С-400 (38 дивизионов из 304 пусковых установок). Таким образом, если эти данные верны, ВС РФ в октябре 2017 года получили 20-й полк данной системы.