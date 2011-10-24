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Первые в России соревнования морских и подводных роботов пройдут во Владивостоке в 2018 году

24.10.2017 ЦАМТО 185 0
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Демонстрация подводного робота в бассейне ДВФУ
Демонстрация подводного робота в бассейне ДВФУ.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 23 октября. Первые в России соревнования морских и подводных роботов пройдут во Владивостоке в 2018 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель руководителя Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Алексей Кононов.

"В соответствии с поручением коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина в 2018 году ФПИ выступит организатором масштабных соревнований по морской робототехнике. Ожидается, что площадкой для их проведения станет Дальневосточный федеральный университет", – цитирует "РИА Новости" А.Кононова.

Как уточнили в фонде, соревнования, в которых смогут принять участие, как студенты, так и профессиональные разработчики и производители робототехнических комплексов, пройдут по нескольким направлениям: телеуправляемые подводные аппараты, автономные необитаемые аппараты и безэкипажные катера.

При этом помимо студентов и профессиональных разработчиков, в соревнованиях примут участие расчеты подразделений Минобороны, МЧС, Минобрнауки, ФСО и Росгвардии, отмечает агентство.

"Существует множество задач, которые необходимо решать в открытых морских акваториях России, в том числе, это научно-технические задачи, связанные с необходимостью обеспечить безопасность государства, а также важные экологические задачи, например, мониторинг состояния акватории, противодействие браконьерам", – рассказал А.Кононов.

По его мнению, обширные морские просторы требуют постоянного мониторинга, в том числе в малонаселенных регионах России, где использование соответствующей робототехники помогло бы решить проблему обеспечения полного и непрерывного наблюдения за состоянием океана.

"Проведение всероссийских соревнований по морской робототехнике – это эффективный способ выявить интересные команды, способные решать сложные научно-технические задачи, и в перспективе – реализовывать прорывные проекты в своей сфере", – цитирут "РИА Новости" представителя ФПИ.

Кроме того, к участию в соревнованиях будут привлечены инвесторы и индустриальные партнеры, которые смогут стать со-организаторами и спонсорами, а впоследствии – заказчиками новых научно-технических проектов, привлекая в качестве исполнителей победителей и финалистов, представивших наиболее интересные решения, отметили в фонде.
23.10.2017
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