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На Дальнем Востоке пройдут соревнования морских беспилотников

14.12.2017 Российская газета 211 0
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Управление беспилотным аппаратом
Управление беспилотным аппаратом.
Источник: rg.ru

Принято решение о проведении первых в России состязаний надводных и подводных беспилотных аппаратов. Они пройдут в следующем году в районе Владивостока.

На прошедшем 13 декабря 2017 года заседании оргкомитета по подготовке соревнований по морской робототехнике под руководством первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Ивана Харченко рассмотрен и утвержден замысел их проведения. Для нашей страны это, можно сказать, революционный шаг. Поэтому на заседании, которое шло несколько часов, рассмотрели и утвердили пока только замысел. Но процесс запущен, и все окончательные решения будут приняты уже в начале будущего года.

В соответствие с поручением зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина коллегией Военно-промышленной комиссии организована работа по подготовке и проведению первых Всероссийских соревнований по морской робототехнике.

Их главная задача - оценить уровень развития отечественной морской робототехники. В соревнованиях в качестве участников и зрителей примут участие все, кто разрабатывает и эксплуатирует такие аппараты. Немаловажно, что эксплуатантам будет разрешено пользоваться ранее приобретенными зарубежными аппаратами. Это позволит определить сильные и слабые стороны российских и импортных морских беспилотников.

Первый этап соревнований пройдет в ходе проведения мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2018". Во Владивостоке пройдут состязания среди штатных расчетов подразделений минобороны, МЧС, Росгвардии и других силовых ведомств, а также организаций и предприятий-разработчиков и производителей телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, автономных необитаемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров.

На втором этапе в сентябре 2018 года на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдут состязания только среди студенческих команд.

Учитывая значимость работ в области морской робототехники для развития имеющегося научно-технического, производственного и образовательного потенциала Дальневосточного региона планируется включить второй этап соревнований в официальную программу IV Восточного экономического форума, а также организовать взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.


Сергей Птичкин
13.12.2017
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