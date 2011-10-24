Экипаж БДК "Иван Грен" в рамках ЗХИ проверил функционирование артиллерийской системы АК-630М в море
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Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016.
Источник: Curious / forums.airbase.ru
ЦАМТО, 23 октября. Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен", находящегося на заводских ходовых испытаниях в Балтийском море, в ходе подготовки к стрельбе по морским мишеням проверил функционирование артиллерийской системы АК-630М в море.
Ранее экипаж большого десантного корабля в рамках заводских ходовых испытаний совершил погрузку боевой техники и вышел в море для проведения электромагнитной обработки корпуса с помощью судов размагничивания СР-28 и СР-936 с целью уменьшения физического поля.
Следующим этапом программы испытаний станет артиллерийская стрельба по морской мишени-стенду и макету плавающей морской мины, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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23.10.2017
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