СМИ сообщили о планах Минобороны испытать ракеты "Сармат" до конца года
|
|
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Минобороны России планирует до конца года провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к российскому военному ведомству.
"До конца года Минобороны РФ планирует провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной МБР РС-28 "Сармат". Сроки этих испытаний неоднократно переносились из-за неготовности как шахтной пусковой установки, так и самой МБР. Теперь, по утверждению источников "Ъ", проблемы решены: дальнейшая программа ракеты будет скорректирована по результатам анализа "броска" РС-28", - сказано в статье, опубликованной в газете в понедельник.
По словам одного из собеседников издания, программа предусматривает пуск ракеты из шахтной установки с полигона Плесецк, "основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени "Сармата" с последующей работой в течение примерно пяти секунд".
Источник "Коммерсанта" уточнил, что если бросковое испытание пройдет штатно, то второе состоится в этом же году.
Газета также сообщила, что разработкой двигателей для ракеты РС-28 "Сармат" занималось НПО "Энергомаш", которое получило техническое задание на освоение перспективной двигательной установки в начале 2013 года. Изделие назвали ПДУ-99. Производство по решению Минобороны России было отдано предприятию ПАО "Протон-ПМ".
В 2014 году в назначенный срок были отгружены четыре макета изделия, но в марте 2016 года отмечалось, что освоение производства жидкостного ракетного двигателя для МБР отставало от намеченных сроков "в связи с новизной продукции". Первые успешные огневые испытания двигателя первой ступени состоялись в августе 2016 года.
Ранее начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов сообщил журналистам, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России отрабатывают перспективный ракетный комплекс шахтного базирования на трассе "Ясный (ракетный район Домбаровский) - Кура (Камчатка)" При этом он не уточнил, о каком именно перспективном ракетном комплексе идет речь.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой "тяжелого" класса планируется на 2019-2020 годы.
|
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.10.2017 "Сармат" добрался до пуска
24.10.2017 Бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" планируется провести до конца 2017 года
04.07.2017 Бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" отложены
28.10.2016 "Самая страшная ракета Путина"
30.08.2016 Украинскую ракету "Воевода" заменит российский "Сармат"
25.03.2016 Разработчик: "Сатана" предоставит основу для двигателя "Сармата"
12.09.2017 Ракета-носитель "Протон-М". Досье
05.07.2017 "Сармат" ждет своего часа