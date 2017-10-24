"Сармат" добрался до пуска

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Источник: Gleb Garanich / Reuters МБР.Источник: Gleb Garanich / Reuters

Бросковые испытания ракеты пройдут до конца года

Как стало известно “Ъ”, до конца года Минобороны РФ планирует провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Сроки этих испытаний неоднократно переносились из-за неготовности как шахтной пусковой установки, так и самой МБР. Теперь, по утверждению источников “Ъ”, проблемы решены: дальнейшая программа ракеты будет скорректирована по результатам анализа "броска" РС-28.

О том, что Минобороны РФ планирует провести до конца 2017 года бросковые испытания МБР "Сармат", “Ъ” рассказали собеседники, близкие к ведомству и ракетной отрасли. По словам одного из них, программа предусматривает пуск ракеты из шахтной установки с полигона Плесецк. "Основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени “Сармата” с последующей работой в течение примерно пяти секунд",— говорит собеседник “Ъ”. Он уточнил, что если бросковое испытание пройдет штатно, то второе состоится в этом же году.

Разработкой двигателей для ракеты РС-28 "Сармат" занималось НПО "Энергомаш", которое получило техническое задание на освоение перспективной двигательной установки в начале 2013 года. Изделие назвали ПДУ-99. Производство по решению Минобороны РФ было отдано предприятию ПАО "Протон-ПМ". В 2014 году в назначенный срок были отгружены четыре макета изделия, но в марте 2016 года отмечалось, что освоение производства жидкостного ракетного двигателя для МБР отставало от намеченных сроков "в связи с новизной продукции". Первые успешные огневые испытания двигателя первой ступени состоялись в августе 2016 года.

Однако проблемы со сроками сохранялись. Напомним, как ранее сообщал “Ъ” (см. номер от 3 июля), испытания новейшей жидкостной ракеты "Сармат" планировалось провести в 2016 году, но сроки постоянно сдвигались "вправо". Следующая попытка была назначена на март 2017 года, но к этому моменту специалисты не успели оборудовать шахтную пусковую установку на полигоне космодрома Плесецк. Запуск перенесли на апрель, но тогда в ходе "прочностных" испытаний на Красноярском машиностроительном заводе проблемы возникли с самой ракетой. На устранение неисправностей отводилось примерно два месяца: "Интерфакс" сообщал, что испытания перенесены на июнь. Но и тогда их не провели — они перенеслись на четвертый квартал 2017 года, после цикла испытаний на стендах.

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что, когда Минобороны принимало на вооружение стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода", которую призван заменить РС-28 "Сармат", было проведено более 30 бросковых испытаний, и не все из них были удачными. "Так как это трехступенчатые ракеты, испытаний должно быть много, чтобы каждая ступень работала как часы, ведь никакую сложность в полете не устранишь",— сказал “Ъ” эксперт. Однако, по его словам, следующее за "Воеводой" поколение потребует меньшее количество "бросков", а значит, дальнейшие сроки, возможно, больше сдвигаться не будут. Как отметил эксперт, перед летно-конструкторскими испытаниями должно состояться несколько бросковых и несколько зачетных испытаний (на поражение зоны цели и на максимальную дальность). Успешные испытания новейшей ракеты значимы еще и потому, что "Сармат" призван выполнять функции носителя гиперзвукового оружия, которое должно стать одним из ключевых факторов прорыва существующей и перспективной системы ПРО.

Как говорят в Минобороны, ракета должна быть принята на вооружение в 2019–2020 годах. После этого военные развернут ее в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич