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1 миллион рублей за оптимизацию ДВС: победитель «Энергия прорыва» был награжден на РЭН

20.10.2017 Ассоциация «Глобальная энергия» 651 0
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Вручение премии Энергия прорыва
Вручение премии Энергия прорыва.
Источник: http://newton-pr.ru/

Леонид Плотников, победитель III Общероссийского конкурса реализованных инновационных проектов в области энергетики «Энергия прорыва» был награжден в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Молодой инноватор из Екатеринбурга получил премию в размере 1 миллиона рублей за повышение мощности и КПД двигателей внутреннего сгорания. Награду победителю вручили президент ассоциации «Глобальная энергия» Игорь Лобовский, лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия» 2012 года Борис Каторгин и председатель Наблюдательного совета ассоциации «Глобальная энергия» Александр Шохин.


Отметим, что технология, разработанная доцентом Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина, имеет принципиальное значение не только для Российской, но и мировой энергетики. Ее актуальность связана с тем, что двигатели внутреннего сгорания являются наиболее распространенным источником энергии среди тепловых двигателей и применяются во всех отраслях народного хозяйства. Оптимизация рабочих процессов и конструкций ДВС с помощью технологических решений Леонида Плотникова позволяет не только повысить мощность и КПД двигателей, но и решает экологические проблемы.


Говоря о своей разработке, ученый подтверждает, что его основными целями являются повышение надежности, экономичности и экологичности ДВС. Его технология для двигателей без наддува увеличивает мощность установки на 15 % и снижает выбросы СО2 в атмосферу на 10% за счет более полного сгорания топлива. Решения Леонида для двигателя с наддувом позволяют очищать его от отработавших газов, снижают удельный расход топлива на 1,5% и повышают их КПД на 2%. Это сокращает расходы на топливо для одного автовладельца на 500 тысяч рублей, а в масштабах всей России означает многомиллиардную экономию. Новый результат, к которому стремится Леонид Плотников, это разработка нового двигателя с модернизированными системами и вывод его на рынок.


Леонид Плотников.
Источник: http://newton-pr.ru/

«Я планирую продолжать научные исследования, с помощью полученной премии хочу создать новую экспериментальную установку и испробовать новые способы для совершенствования двигателя внутреннего сгорания», - поделился ученый.


Напомним, Общероссийский конкурс реализованных инновационных проектов в области энергетики «Энергия прорыва» был учрежден ассоциацией «Глобальная энергия» в 2014 году. К участию в нем допускаются российские ученые не старше 45 лет. В конкурсе 2017 года приняли участие инноваторы со всей России, но большая часть работ была направлена из Санкт-Петербурга, Томской и Свердловской областей. Ежегодно в качестве вознаграждения победитель получает личную премию в размере 1 миллиона рублей, которую может израсходовать по своему усмотрению.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Ассоциация «Глобальная энергия»
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Страны
Россия
Персоны
Шохин Александр

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