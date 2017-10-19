Исполнилось пять лет со дня принятия на вооружение российской армии ОБТ Т-72Б3



Танк Т-72Б3.

Источник: Вестник Мордовии Танк Т-72Б3.Источник: Вестник Мордовии

ЦАМТО, 19 октября. Основной боевой танк Т-72Б3 производства Уралвагонзавода 19 октября 2012 года был принят на вооружение российской армии. Впервые широкой общественности и экспертному сообществу машину представили в 2013 году, на нижнетагильской выставке вооружения.

Оценить танк в деле военные и эксперты смогли чуть позже, на "Танковом биатлоне 2015". Тогда и в последующие годы Т-72Б3 помогал экипажам прийти к победе, демонстрируя свои высокие боевые характеристики и феноменальную надежность.

Т-72Б3 выгодно отличается перед зарубежными танками меньшей массой и габаритными размерами, высоким запасом хода, способностью преодолевать водные преграды глубиной до 5 м. В числе его преимуществ: новый двигатель мощностью 1130 л.с., современная цифровые средства связи, всеракурсная защита, а также комплекс управляемого вооружения, который позволяет вести огонь ракетой на дальностях до 5000 м с места, днем и ночью. Танк оснащен гладкоствольной пушкой калибра 125 мм и зенитным пулеметом калибра 12,7 мм. За счет применения двухступенчатой системы воздухоочистки и высокоэффективной системы охлаждения силовой установки его можно эксплуатировать в условиях высокой запыленности и повышенных температур окружающего воздуха до +50 град. С и выше.

"Сочетание надежной защиты, высокой подвижности, современной всесуточной системы управления огнем, мощного вооружения, современных средств связи, а также исключительной надежности позволяет рассматривать Т-72Б3 как боевую машину, способную эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков", – подчеркнул разработчик Т-72Б3, главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Андрей Терликов.

"Этот танк объединяет все лучшие характеристики основного боевого танка: высокую огневую мощь, высокую мобильность. Все это делает Т-72Б3 смертельным оружием против любых других танков", – отмечал глава команды Венесуэлы на "Танковом биатлоне", бригадный генерал Солис Мартинес Хамес.

"Это безотказная, боеспособная машина. Главное преимущество танка – надежность и простота. Его легко можно водить, а если потребуется – и починить" – так охарактеризовал танк УВЗ тренер монгольской команды Ганцух Эрдэнэцогш.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".