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ОДК к 2030 году разработает вертолетный двигатель с увеличенным в два-три раза ресурсом

20.10.2017 АвиаПорт.ru 620 0
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Вертолетный двигатель ВК-2500
Вертолетный двигатель ВК-2500 сборки ОАО "Климов".
Источник: ОАО "Климов"

Объединенная двигателестроительная корпорация разрабатывает перспективный двигатель для вертолетов (ПДВ), следует из презентации ОДК (копия есть у ТАСС), показанной на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Как следует из презентации, ресурс двигателя будет увеличен в два-три раза, его разработку планируется закончить в 2030 году. Также расход топлива двигателя будет оптимизирован на 20%, эксплуатационные расходы - на 30%, а масса двигателя - сокращена на 40%, до 120 кг.

В материале ОДК также отмечается, что сертификат типа на двигатель (документ разрешает начать эксплуатацию новинки) планируется получить в 2023 году.

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.
19.10.2017
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Россия
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ОДК УК

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