Проектная группа при Минпромторге России разработала проект Стратегии развития электронной торговли в Российской Федерации на период до 2025 года
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Электронная торговля.
Источник: http://www.abonu.com/
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало проект Стратегии развития электронной торговли до 2025 года, разработанный проектной группой по развитию интернет-торговли при Минпромторге России
Документ предполагает снятие чрезмерных административных барьеров для электронной торговли, унификацию понятийного аппарата, совершенствование статистического учета, содействие выходу на рынок e-commerce малого и среднего бизнеса, развитие экспортной электронной торговли и максимальную защиту прав покупателей.
Важно отметить, что по итогам публичных обсуждений ведомство предполагает включить его в качестве отдельного раздела в проект Стратегии развития торговли в России до 2025 года, поскольку онлайн-формат – часть общей системы торговых взаимоотношений, и задачи его развития должны решаться системно, вне отрыва от отрасли.
В разработке проекта принимали участие профильные организации в сфере е-коммерс - Российская ассоциация электронных коммуникаций, Ассоциация компаний интернет-торговли, Национальная ассоциация дистанционной торговли, Ассоциация электронных торговых площадок.
В настоящее время проект Стратегии размещен для широкого общественного обсуждения в открытом доступе в сети интернет.
«При разработке документа мы учитывали специфику активно растущего формата торговли, которая предусматривает широкое использование цифровых технологий, отсутствие непосредственно контакта между продавцом и покупателем и другие факторы. В этой сфере необходимо создать особые условия для развития, не поместив при этом интернет-торговлю в «тиски» многочисленных норм и запретов, - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, - Это важно, поскольку одной из главных причин роста онлайн-продаж стало именно отсутствие чрезмерного регулирования.
Для достижения результатов предполагается создание и поддержание эффективной среды электронной торговли, формируемых данных и технологий работы с ними.
Профессиональным сообществом-разработчиками проекта Стратегии предлагается рассмотреть вопрос о внедрении единых требований к формату и классификации данных, относящихся к информации об участниках рынка, представленных на рынке товарах, работах и услугах, а также законодательно закрепить основы деятельности операторов электронных торговых площадок и наделить их специальной правоспособностью. Кроме того, предлагается упростить процесс оформления сделок для организаций, работающих в сфере электронной торговли.
Также предлагается изучить вопрос расширения области нормативно-правового регулирования электронных сделок, допустимых форм электронной сделки и утверждения перечня обязательных реквизитов договора, заключаемого в электронной форме.
Проект предполагает проработку вопроса целесообразности принятия отдельного федерального закона об электронном документе, создание организационных и законодательных основ трансграничного электронного документооборота, а также проработку совместно с представителями бизнес-сообщества требования по интеграции электронных торговых площадок с отдельными сервисами государственных услуг, задействованных в электронной торговле (в том числе АО «РЭЦ», ФТС, ФНС и др.)
В проекте стратегии также отмечено, что правовые коллизии в российском законодательстве не позволяют эффективно выстраивать бизнес-процессы и создают риски двойного толкования и некорректного применения контролирующими, судебными органами и участниками рынка различных правовых норм. Так, например, требуют доработки действующие российские требования в сфере финансового мониторинга при продаже ювелирных изделий через интернет-магазины. Помимо этого, существует постоянный спрос на покупку лекарств, и возможность реализации лекарственных препаратов через интернет позволит удовлетворить существующий спрос населения на приобретение лекарств и увеличит обеспеченность населения медикаментами в труднодоступных местах.
Законопроект о разрешении продажи безрецептурных медикаментов через интернет был внесен Правительством в Госдуму.
Также проектом Стратегии предлагается провести оценку возможных форматов систем расчетов, в частности, создания лицензированных Ценробанком электронных платежных систем для B2B электронных расчетов как в пределах национального рынка, так и в контексте трансграничной торговли. При этом указано на необходимость разработки мер повышения безопасности электронных расчетов посредством повышения уровня общей кибербезопасности национального электронного рынка.
Еще один важный пункт - равные требования для возврата товаров вне зависимости от способа приобретения: онлайн или офлайн. Создание доступного механизма досудебного урегулирования претензий потребителей через онлайн-платформу может упорядочить необходимые процедуры в интересах продавца и покупателя.
Кроме того, в проекте Стратегии говорится о необходимости уделить особое внимание вопросам обеспечения защиты прав потребителей иностранных интернет-магазинов, ведущих свою деятельность с российскими покупателями в сети Интернет. При реализации несертифицированного товара на территорию РФ трансграничным способом (например, в международных почтовых отправлениях) представляется целесообразным обязать иностранные торговые площадки информировать потребителей о несоответствии реализуемых товаров обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности товаров на территории ЕАЭС, а также стимулировать функционирование на территории Российской Федерации представительств иностранных организаций для работы с жалобами и обращениями российских граждан и исполнения требований государственных органов.
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19.10.2017
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