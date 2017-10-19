Тиллерсон: США не уйдут из Афганистана до тех пор, пока там не будет мира



Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон делает заявление в СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США. 4 октября 2017.

Источник: © AP Photo / Cliff Owen Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон делает заявление в СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США. 4 октября 2017.Источник: © AP Photo / Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США сохранят свое присутствие в Афганистане до тех пор, пока там не воцарятся мир и стабильность, об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, выступая в Центре Стратегических Инициатив в Вашингтоне.

"Наше послание талибам и другим организациям: Мы не уйдем из Афганистана до тех пор, пока там не восстановится мир и стабильность", - сказал он.

Военная кампания США в Афганистане стала самой длинной войной в американской истории, затянувшись на целых 13 лет. Максимальная численность военного контингента США за годы войны составила 140 тысяч солдат в 2010 году.

В ходе военных действий были убиты более 2300 американских солдат и более тысячи солдат международной коалиции. Ранены 17 тысяч 674 американских солдата. В результате перекрестного огня, взрывов снарядов, убийств, бомбардировок и ночных рейдов по жилищам погибла 21 тысяча мирных жителей.