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Кисляк: выход США из ядерной сделки с Ираном реален на фоне позиции Конгресса

19.10.2017 ТАСС 144 0
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Здание ООН
Здание ООН. Фото: time.hasco.me.

Бывший посол РФ в США отметил, что ситуация вокруг ядерного соглашения по Ирану приняла крайне негативный оборот

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Выход США из ядерной сделки с Ираном вполне реален, особенно если к обсуждению соглашения подключится Конгресс, который негативно относится к договоренностям с Ираном. Такое мнение выразил во вторник журналистам член Совета Федерации, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на полях 14-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это (выход США из ядерной сделки по Ирану - прим. ТАСС) трудно исключать после таких заявлений, вопрос только как, при каких условиях, когда и какие другие шаги будут предприниматься в рамках новой политики США, которые могут поставить под угрозу это соглашение", - сказал он.

"Мы все-таки надеемся, что до шагов по физическому выходу из соглашения дело не дойдет, - продолжил сенатор. - Хотя все очень непросто, особенно в отношениях с Конгрессом, который не слишком благоволит к любым договоренностям с Ираном".

В целом, по оценке Кисляка, ситуация вокруг ядерного соглашения по Ирану приняла крайне негативный оборот. "Соглашение с Ираном - это не американо-иранское соглашение, это многостороннее соглашение, и, кстати, утвержденное Совбезом ООН, у него особый статус", - заметил он.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений. Трамп поручил своей администрации "работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы разобраться с многими серьезными прорехами сделки для того, чтобы иранский режим никогда не смог угрожать миру ядерным оружием".
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
Россия
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ООН
Персоны
Кисляк Сергей
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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