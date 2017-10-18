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Пентагон: военные РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

19.10.2017 ТАСС 159 0
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Российские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
Российские военнослужащие в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон добавил, что возможны и дальнейшие встречи

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Военные представители США и РФ провели встречу по вопросам, касающимся предотвращения возможных столкновений военнослужащих двух стран в Сирии. Об этом сообщил журналистам во вторник полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Трансляция брифинга осуществлялась по телесети Министерства обороны США.

По его словам, встреча состоялась "примерно неделю назад". "Со стороны коалиции (международной антитеррористической коалиции во главе с США - прим. ТАСС) на встрече присутствовал бригадный генерал, - отметил он. - Обсуждали поднимавшиеся ранее вопросы, касающиеся снижения конфликтного потенциала, а также вопрос о том, где будут действовать в дальнейшем россияне и правительственные силы, а также "Силы демократической Сирии" (СДС), и какие меры нужно предпринять для снижения конфликтного потенциала".

"Возможны и дальнейшие встречи", - добавил он.
18.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Ирак
Россия
Сирия
США

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