В России завершились испытания новой ракеты для комплекса "Искандер"
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Ракетный комплекс Искандер.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" завершены на полигоне "Капустин Яр", сообщил журналистам его начальник генерал-майор Олег Кислов.
18 октября 1947 года с полигона "Капустин Яр" была впервые запущена баллистическая ракета дальнего действия А-4. В среду на полигоне отмечается юбилей.
"Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса "Искандер", - сказал он.
Кислов добавил, что в настоящее время на полигоне проводятся испытания по 160 темам в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.
ОТРК "Искандер-М" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.
В настоящее время завершается поставка бригадных комплексов "Искандер-М" в российскую армию, по контракту, подписанному с военным ведомством в 2011 году. Кроме того, в ходе форума "Армия-2017" был подписан дополнительный контракт на поставку двух бригадных комплектов этих комплексов.
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18.10.2017
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