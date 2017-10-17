Boeing слишком рано инвестирует в беспилотные электрические авиалайнеры?
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Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO
Аэрокосмическая корпорация Boeing Company (ВA, NYSE) в начале октября 2017 г. сообщила об увеличении инвестиций в беспилотные авиалайнеры, полностью электрические и гибридные силовые установки. В настоящее время большинство авиакомпаний используют самолеты, разработанные десятки лет назад. Насколько оправданы новые расходы Boeing?
Большинство экспертов согласны с тем, что будущее дальних авиаперевозок за сверхскоростным суборбитальным/космическим транспортом, вроде ракетной системы на базе BFR от SpaceX. Полеты на малые и средние расстояния в будущем будут выполнять электрические и гибридные самолеты. Однако считается, что это дело отдаленного будущего.
Тем не менее, в Boeing считают, что изменения в отрасли авиаперевозок будут идти быстрее, чем ожидалось. Главный технический директор Boeing Грег Хислоп (Greg Hyslop) заявил, что аэрокосмическая индустрия будет меняться, и уже через пять лет появятся совершенно новые самолеты.
Компания Boeing стремится стать технологическим лидером в новом сегменте. В октябре Boeing приобрела компанию - разработчика беспилотных самолетов Aurora Flight Sciences Corporation, а также долю в компании Zunum Aero, которая создает электрические и гибридные летательные аппараты.
Это важные инвестиции в технологии, которые никогда не были основными для крупных авиаконцернов, загруженных производством обычных реактивных самолетов. Так, Aurora Flight планирует поставить 50 беспилотных авиалайнеров для тестирования к 2020 г. В будущем эти самолеты смогут перевозить грузы и даже пассажиров, экономя значительные средства благодаря отсутствию пилотов в кабине (пилоты будут управлять самолетами удаленно и лишь на самых ответственных этапах полета).
Zunum Aero разрабатывает электрический самолет для полетов на небольшие расстояния. Именно короткие рейсы дают до 40% вредных выбросов, а электросамолет к тому же сможет предложить более дешевые авиабилеты и будет меньше беспокоить горожан шумом.
Первые испытательные рейсы авиалайнеров Zunum Aero планируется начать в 2019 г. Очевидно, спрос на подобные самолеты будет высоким, так как их безопасность и рентабельность будут выше, чем у обычных, работающих на авиатопливе.
Таким образом, Boeing приобрела ценные активы и готова использовать их для завоевания нового рынка. Благодаря этому Boeing может значительно опередить конкурентов. Продажи гибридов и беспилотных летательных аппаратов могут стать одним из основных драйверов роста выручки Boeing.
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17.10.2017
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