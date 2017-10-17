МВД и Росгвардия могут получить "умные" браслеты "Стрелец-Часовой"
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Интегрированный комплекс технических средств Стрелец-Часовой.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МВД и Росгвардия могут получить на вооружение "умные" браслеты "Стрелец-Часовой" с сигнализацией и геолокацией, которые помогут сотрудникам в экстренной ситуации, сообщил журналистам на выставке "Интерполитех" представитель компании-разработчика Константин Чухнов.
"У МВД и Росгвардии есть заинтересованность и, возможно, в ближайшее время, если будет финансирование, то появится данная разработка на вооружении", - сказал он.
Он рассказал о принципе работы устройства: оно состоит из основной стойки и сети ретрансляторов. В каждом браслете находится встроенный чип, через который по системе ГЛОНАСС передаётся информация о географическом расположении его носителя.
"Например, дежурный выходит на пост, включает режим поиска спутника на местности и дальше видит отметку, где он находится (носитель браслета). Главный прибор получает информацию и отражает уже в программе. Какие-то ситуации - экстренные или нападение, либо пожар - полицейский может подать сигнал через браслет, и руководитель сразу видит, с какого места он пришёл", - рассказал Чухнов.
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17.10.2017
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