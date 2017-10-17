Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Стороны выразили уверенность, что переговоры придадут дополнительный импульс развитию российско-израильского взаимодействия
ИЕРУСАЛИМ, 17 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили на встрече во вторник развитие военного и военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказал он.
По словам замминистра, Шойгу и Нетаньяху выразили уверенность, что "проведенные на израильской земле встречи придадут дополнительный импульс развитию российско-израильского взаимодействия".
Стороны сошлись во мнении, что "Россию и Израиль сближает неприятие антисемитизма, других проявлений ксенофобии и межнациональной розни". Участники встречи, по словам Фомина, отметили, что "наши страны выступают против фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, попыток героизации приспешников фашизма, умаление решающего вклада Советского Союза в Победу над нацистской Германией".
Шойгу также сообщил Нетаньяху, что в России приветствовали новый закон от 26 июля 2017 года, в соответствии с которым 9 мая придается статус официального праздничного дня в Израиле. Министр также высоко оценил экспозицию музея "Яд Вашем", являющегося, по его мнению, "грандиозным сооружением, которое позволяет оценить масштабы трагедии и страданий, выпавших на долю еврейского народа и всего человечества в годы Второй мировой войны".
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17.10.2017
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