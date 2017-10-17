В Канаде коммерческий контейнеровоз перестроен в военно-морской танкер комплексного снабжения

Канадская судостроительная верфь Davie Shipbuilding в Лазоне (провинция Квебек) 16 октября 2017 года осуществила вывод из строительного дока завершенного переоборудованием для ВМС Канады танкера комплексного снабжения Asterix. Данное судно было переоборудовано для ВМС Канады из коммерческого контейнеровоза в рамках проекта Resolve в качестве "временного" решения до планируемого в 2021-2022 годах ввода в состав канадского флота двух заказанных "настоящих" кораблей комплексного снабжения нового типа Protecteur специальной постройки. Заводские ходовые испытания перестроенного Asterix должны быть начаты 16 ноября, сдача судна запланирована на конец года.

Перестроенный на канадском судостроительном предприятии Davie Shipbuilding для ВМС Канады из коммерческого контейнеровоза танкер комплексного снабжения Asterix. 16.10.2017 (с) Davie Shipbuilding

Необходимость в приобретении для ВМС Канады "временного" судна снабжения возникла в результате вывода из состава флота в 2014-2015 годах двух кораблей комплексного снабжения старого типа AOR 509 Protecteur и AOR 510 Preserver постройки 1960-х годов, и затягивания по финансовым и политическим причинам постройки двух кораблей комплексного снабжения нового поколения с теми же названиями, контракт на которые был выдан только в 2013 году (эти два корабля, первоначально обозначаемые как тип Queenston, заказаны канадской верфи Seaspan ULC в Ванкувере по проекту германских судов типа Berlin, фактическое строительство будет начато только с конца 2017 года).

В результате в 2014 году ВМС Канады приняли в рамках проекта Resolve предложение верфи Davie Shipbuilding об ускоренной поставке флоту двух "временных" танкеров комплексного снабжения для закрытия "разрыва" до вступления в строй новых судов снабжения, при этом для ускорения поставки танкеры предполагалось переоборудовать из коммерческих суднов. Однако в июне 2015 года правительство Канады одобрило из соображений экономии приобретение только одного "временного" танкера и 30 ноября 2015 год выдало консоциуму в составе Davie Shipbuilding, другой канадской верфи Aecon Pictou Shipyard и кострукторского бюро NavTech соответствующий контракт стоимостью около 700 млн канадских долл. Из этой суммы 300 млн долл должна составить стоимость собственно перестройки корабля, а 400 млн долл - его эксплуатации на подрядной основе с гражданским экипажем и технической поддержки в течении семи лет.

В качестве объекта перестройки был выбран контейнеровоз Asterix, построенный в 2008-2010 годах германской верфью Nordic Yards в Висмаре (был построен как Cynthia, в 2010 году переименован в Neermoor, затем в Amorito, и в 2013 году - в Asterix), приобретенный в октябре 2015 года у греческой компании Capital Ship Management за 20 млн долл США. Судно дедвейтом 23792 двт имело длину 182,5 м. Дизельная энергетическая установка обеспечивает скорость до 21 уз.

Перестроенное в танкер судно теперь имеет полное водоизмещение 26 тысяч тонн и способно нести 10500 куб м жидкого топлива, 1300 куб м авиационного топлива и 400 куб м пресной воды (установленная при модернизации мощная опреснительная установка дает 400 т пресной воды в сутки), также возмоожна перевозка контейнеров и сухих грузов. Судно оборудовано четырьмя траверзными устройствами передачи грузов и топлива на ходу. Экипаж 150 человек, оборудованы жилые помещения еще на 350 человек. Имеются два госпитальных блока суммарно на 60 коек. Оборудованный анагар способен вмещать два вертолета класса CH-47F Chinook, CH-148 или AW101, на танкере размещается восемь катеров и моторных лодок. Зарезервировано место для установки 20-мм зенитного артиллерийского комплекса Raytheon Phalanx Mk 15. Судно оборудовано интегрированной АСБУ Integrated Platform Management System компании L-3 MAPPS и военными системами связи, оборудованы помещения для размещения командного пункта соединения.

Судно должно эксплуатироваться в интересах ВМС Канады в течении семи лет, хотя, возможно, в итоге оно останется в составе канадского флота на длительный срок и после ввода в строй новых судов типа Protecteur.

Контейнеровоз Amorito (с 2013 года - Asterix), снимок 13.05.2013 (с) cw / liliwi / www.vesseltracker.com