В Сирии замечены ТОС-1А-ветераны испепелившие сотни боевиков



Два тяжелых огнемета ТОС-1А "Солнцепек" в Сирии.

Источник: twitter.com/Russian_Defence Два тяжелых огнемета ТОС-1А "Солнцепек" в Сирии.Источник: twitter.com/Russian_Defence

Сразу два тяжелых огнемета ТОС-1А "Солнцепек" попали в объектив фотоаппарата в Сирии. По мнению военных экспертов, данное фото можно считать уникальным. Ранее, эти грозные боевые машины можно было увидеть только по одиночке.

К тому же, по некоторым данным, на фотографии один ТОСов является ветераном сирийской компании. Речь идет о "Солнцепеке", который слева. Машина была доставлена в эту горячую точку еще в конце 2015 года. После этого она мелькала во время боев на самых ответственных направлениях.

Недавно мы писали о выставочной машине принимавшей участие в выставке в Нижнем Тагиле и оказавшейся на Ближнем Востоке. По последним данным, эта машина была задействована еще во время боев в районе Пальмиры в марте 2016 года. По всей видимости, вторая машина на фото именно она.

О том, что машины были интенсивно задействованы в боях, свидетельствует обгоревшая краска пакетов с направляющими, которые служат для запуска реактивных снарядов.

Учитывая огневую мощь этой огнеметной системы, то можно предположить, что на счету "Солнцепеков" сотни уничтоженных врагов. После авиации и ракет ТОС-1А, наверное, самое смертоносное оружие сирийской войны.

Правда, эксперты сожалеют, что на вооружении Российской армии состоят старые варианты "Солнцепеков". Данные машины выполнены на шасси танка Т-72А. В тоже время на экспорт, в Азербайджан и Ирак были поставлены тяжелые огнеметы, смонтированные на Т-90С с двигателем в 1000 л.с. Они, обладают повышенной подвижностью, а также имеют динамическую защиту верхней лобовой детали корпуса и бортов. Этого пока на наших ТОСах, к сожалению нет.

Лев Романов