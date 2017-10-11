В Сирии замечены ТОС-1А-ветераны испепелившие сотни боевиков
|
|
Два тяжелых огнемета ТОС-1А "Солнцепек" в Сирии.
Источник: twitter.com/Russian_Defence
Сразу два тяжелых огнемета ТОС-1А "Солнцепек" попали в объектив фотоаппарата в Сирии. По мнению военных экспертов, данное фото можно считать уникальным. Ранее, эти грозные боевые машины можно было увидеть только по одиночке.
К тому же, по некоторым данным, на фотографии один ТОСов является ветераном сирийской компании. Речь идет о "Солнцепеке", который слева. Машина была доставлена в эту горячую точку еще в конце 2015 года. После этого она мелькала во время боев на самых ответственных направлениях.
Недавно мы писали о выставочной машине принимавшей участие в выставке в Нижнем Тагиле и оказавшейся на Ближнем Востоке. По последним данным, эта машина была задействована еще во время боев в районе Пальмиры в марте 2016 года. По всей видимости, вторая машина на фото именно она.
О том, что машины были интенсивно задействованы в боях, свидетельствует обгоревшая краска пакетов с направляющими, которые служат для запуска реактивных снарядов.
Учитывая огневую мощь этой огнеметной системы, то можно предположить, что на счету "Солнцепеков" сотни уничтоженных врагов. После авиации и ракет ТОС-1А, наверное, самое смертоносное оружие сирийской войны.
Правда, эксперты сожалеют, что на вооружении Российской армии состоят старые варианты "Солнцепеков". Данные машины выполнены на шасси танка Т-72А. В тоже время на экспорт, в Азербайджан и Ирак были поставлены тяжелые огнеметы, смонтированные на Т-90С с двигателем в 1000 л.с. Они, обладают повышенной подвижностью, а также имеют динамическую защиту верхней лобовой детали корпуса и бортов. Этого пока на наших ТОСах, к сожалению нет.
Лев Романов
|
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.06.2017 Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2016 год
13.06.2017 Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2016 год
28.12.2016 "Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе
28.09.2016 Россия представит более 500 образцов вооружения на выставке ADEX-2016
19.09.2016 Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
08.09.2016 Минобороны: иностранцы в восторге от российского оружия на "Армии-2016"
19.04.2016 Олег Сиенко: "Армата" ручной работы в три раза дешевле "Абрамса"
05.04.2016 Карабахский конфликт: чем воюют противостоящие стороны?