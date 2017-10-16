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"Рособоронэкспорт" в 2017 году подписал ряд оружейных контрактов с Бахрейном

17.10.2017 ТАСС 364 0
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С. Гореславский
Сергей Гореславский.
Источник: Фотография: из личного архива

Гендиректор российской компании Сергей Горелавский отметил тренд положительного сотрудничества между двумя странами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) в 2017 году подписала ряд контактов с Бахрейном. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский.

"В 2017 году было подписано несколько контрактов на поставку вооружения и военной техники. Тренд сотрудничества положительный, стороны постоянно ведут переговоры на поставку Бахрейну широкого спектра вооружения и военной техники для всех видов Вооруженных сил", - сказал Гореславский, возглавляющий делегацию компании на международной оборонной выставке-конференции BIDEC-2017, которая пройдет с 16 по 18 октября в Манаме (Бахрейн).

В ходе BIDEC-2017 "Рособоронэкспорт" запланировал обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями военно-политического руководства и бизнеса Бахрейна и других стран региона и Северной Африки.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Бахрейном было подписано в 2015 году. В рамках документа "Рособоронэкспорт" уже в 2016 году осуществил ряд поставок российской продукции военного назначения Вооруженным силам Бахрейна.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Бахрейн
Россия
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РОЭ

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