"Рособоронэкспорт" в 2017 году подписал ряд оружейных контрактов с Бахрейном
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Сергей Гореславский.
Источник: Фотография: из личного архива
Гендиректор российской компании Сергей Горелавский отметил тренд положительного сотрудничества между двумя странами
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) в 2017 году подписала ряд контактов с Бахрейном. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский.
"В 2017 году было подписано несколько контрактов на поставку вооружения и военной техники. Тренд сотрудничества положительный, стороны постоянно ведут переговоры на поставку Бахрейну широкого спектра вооружения и военной техники для всех видов Вооруженных сил", - сказал Гореславский, возглавляющий делегацию компании на международной оборонной выставке-конференции BIDEC-2017, которая пройдет с 16 по 18 октября в Манаме (Бахрейн).
В ходе BIDEC-2017 "Рособоронэкспорт" запланировал обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями военно-политического руководства и бизнеса Бахрейна и других стран региона и Северной Африки.
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Бахрейном было подписано в 2015 году. В рамках документа "Рособоронэкспорт" уже в 2016 году осуществил ряд поставок российской продукции военного назначения Вооруженным силам Бахрейна.
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16.10.2017
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