Первый вертолет Ми-26Т2 для Иордании



Предположительно, первый транспортный вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06819), построенный АО "Роствертол" для Иордании. Ростов-на-Дону, 14.10.2017.

Источник: Maxo Davion / vk.com Предположительно, первый транспортный вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06819), построенный АО "Роствертол" для Иордании. Ростов-на-Дону, 14.10.2017.Источник: Maxo Davion / vk.com

Фотография транспортного вертолета Ми-26Т2 новой постройки АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты Росии"), проходящего летные испытания в Ростове-на-Дону. Судя по характерному камуфляжу, это первый вертолет Ми-26Т2, построенный для Иордании по контракту 2016 года.

Напомним, что 17 апреля 2016 года АО "Вертолеты России" заключило контракт № RH-15-0651-04-1 на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2 с иорданским государственным бюро The King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB). Вертолеты, видимо, будут переданы ВВС Иордании.

Иордания стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов Ми-26Т2 после Алжира.