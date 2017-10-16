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Первый вертолет Ми-26Т2 для Иордании

17.10.2017 bmpd.livejournal.com 237 0
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Ми-26Т2
Предположительно, первый транспортный вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06819), построенный АО "Роствертол" для Иордании. Ростов-на-Дону, 14.10.2017.
Источник: Maxo Davion / vk.com

Фотография транспортного вертолета Ми-26Т2 новой постройки АО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты Росии"), проходящего летные испытания в Ростове-на-Дону. Судя по характерному камуфляжу, это первый вертолет Ми-26Т2, построенный для Иордании по контракту 2016 года.

Напомним, что 17 апреля 2016 года АО "Вертолеты России" заключило контракт № RH-15-0651-04-1 на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2 с иорданским государственным бюро The King Abdullah II Design and Development Bureau (KADDB). Вертолеты, видимо, будут переданы ВВС Иордании.

Иордания стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов Ми-26Т2 после Алжира.
16.10.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Алжир
Иордания
Россия
Продукция
Ми-26
Компании
KADDB
Вертолеты России
Роствертол

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