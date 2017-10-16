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Нетаньяху: Трамп диктует союзникам в Европе единственный способ сохранения ядерной сделки

17.10.2017 ТАСС 225 0
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник: © AP Photo/Sebastian Scheiner

По словам премьер-министра Израиля, президент США поступил очень дальновидно

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Сохранить в силе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ядерной проблемы Ирана возможно лишь путем внесения в него изменений с целью ликвидировать имеющиеся недостатки. В этом заключается главный смысл новой стратегии США по отношению к Тегерану, озвученной президентом Дональдом Трампом, заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он объяснил настороженную реакцию остальных участников СВПД к заявлению Трампа ложным выводом, что "изменение соглашения равносильно его отмене". "Но президент [США] на самом деле поступил очень дальновидно, он заявил, что если вы его [СВПД] не измените, то я его отменю. Иными словами, чтобы спасти сделку, надо начинать ее поправлять, это даст правительствам [остальных участников соглашения] время, чтобы осознать важность предложения президента", - отметил премьер.

По его мнению, США в силу своего экономического превосходства могут позволить себе действовать и без оглядки на европейских партнеров. "Я полагаю, что если США решатся действовать самостоятельно, то они и будут действовать самостоятельно, потому что обладают немереным экономическим рычагом. Я считаю, что европейцы, если они хотя бы призадумаются, поймут, что президент дает им на самом деле возможность избежать того, что несет им вред", - сказал Нетаньяху.

13 октября Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, президент США отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Израиль
Иран
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Трамп Дональд
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