Вертолеты более 40 раз сядут на борт "Ильи Муромца" в рамках госиспытаний
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Ледокол Илья Муромец.
Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин
КАЛИНИНГРАД, 14 окт - РИА Новости. Палубные вертолеты Ка-27ПС морской авиации Балтийского флота совершат более 40 посадок на борт ледокола "Илья Муромец" в Балтийском море в ходе государственных испытаний судна, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Винтокрылые машины будут пилотировать экипажи 929 Государственного летного испытательного центра и АО "Камов", которые совершат более 40 посадок в темное и светлое время суток. Ранее для испытаний по буксировке был привлечен учебный корабль "Перекоп" Ленинградской военно-морской базы, который исполнял роль буксируемого судна", - сказал Мартов.
"Илья Муромец" 5 октября вышел на государственные испытания, которые продлятся 27 дней. В ходе них будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола. Это, в частности, касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.
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14.10.2017
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