В "Роскосмосе" отчитались об успешном пуске ракеты с "Прогрессом"



Космический грузовик "Прогресс М-09М". Источник: news.flmaster.kz. Космический грузовик "Прогресс М-09М". Источник: news.flmaster.kz.

Ракета с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-07" со второй попытки успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом в субботу, 14 октября, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Через 8 минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя", — отметили в корпорации. В "Роскосмосе" добавили, что специалисты МКС в Центре управления полетами приступили к управлению полетом "Прогресса".

Пуск произвели в 11:46 мск. По плану стыковка грузового корабля с МКС должна произойти 16 октября в 14:09 мск.

Изначально пуск был запланирован на 12 октября, но его перенесли на резервную дату, пишет "Интерфакс". Грузовой корабль планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме — технологии, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли.