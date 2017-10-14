Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В "Роскосмосе" отчитались об успешном пуске ракеты с "Прогрессом"

16.10.2017 Lenta.ru 117 0
0
Понравилась новость?
 0
Progress_approach
Космический грузовик "Прогресс М-09М". Источник: news.flmaster.kz.

Ракета с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-07" со второй попытки успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом в субботу, 14 октября, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Через 8 минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя", — отметили в корпорации. В "Роскосмосе" добавили, что специалисты МКС в Центре управления полетами приступили к управлению полетом "Прогресса".

Пуск произвели в 11:46 мск. По плану стыковка грузового корабля с МКС должна произойти 16 октября в 14:09 мск.

Изначально пуск был запланирован на 12 октября, но его перенесли на резервную дату, пишет "Интерфакс". Грузовой корабль планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме — технологии, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли.
14.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Земля
МКС
Прогресс ТГК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.10 06:24
  • 1
Быстро и глобально
  • 16.10 06:07
  • 1
РВК: нужно адаптировать технологические решения ОПК для гражданского рынка
  • 16.10 05:37
  • 10
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 16.10 05:26
  • 17
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
  • 16.10 02:18
  • 68
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 16.10 01:32
  • 7
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 16.10 00:30
  • 45
Совершить технологическую революцию своими силами России будет сложно
  • 16.10 00:00
  • 12
Военные новости: военные роботы России
  • 15.10 23:43
  • 15
Горбачев призвал лидеров РФ и США провести встречу по ядерным вооружениям
  • 15.10 22:56
  • 38
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 15.10 22:44
  • 42
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 15.10 22:33
  • 5
Роддом для длинной палубы
  • 15.10 17:25
  • 5546
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.10 14:24
  • 35
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 15.10 12:28
  • 1
Вице-премьер Украины заявила, что США поддерживают поставки оружия Киеву
другие обсуждаемые темы