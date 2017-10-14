В "Роскосмосе" отчитались об успешном пуске ракеты с "Прогрессом"
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Космический грузовик "Прогресс М-09М". Источник: news.flmaster.kz.
Ракета с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-07" со второй попытки успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом в субботу, 14 октября, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Через 8 минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя", — отметили в корпорации. В "Роскосмосе" добавили, что специалисты МКС в Центре управления полетами приступили к управлению полетом "Прогресса".
Пуск произвели в 11:46 мск. По плану стыковка грузового корабля с МКС должна произойти 16 октября в 14:09 мск.
Изначально пуск был запланирован на 12 октября, но его перенесли на резервную дату, пишет "Интерфакс". Грузовой корабль планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме — технологии, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли.
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14.10.2017
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