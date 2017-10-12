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Пентагон: недавние решения Белого дома не повлияют на военную помощь США Украине

16.10.2017 ТАСС 83 0
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут сократить объемы безвозмездной помощи Пакистану, Филиппинам и Украине или заменить ее кредитами

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Решение Белого дома о прекращении оказания безвозмездной военной помощи десяткам стран, в том числе Украине, не отразится на такой программе содействия Киеву, реализуемой Вашингтоном. Такое мнение выразил в четверг на встрече с журналистами глава командования сухопутных войск США, отвечающего за оказание военной помощи другим странам, генерал-майор Стивен Фармен.

Корреспондент ТАСС попросил его прокомментировать перспективы дальнейшего взаимодействия США и Украины в этой области в свете сравнительно недавних публикаций в американской печати и заявлений Белого дома. Как сообщала в конце мая газета The Wall Street Journal, нынешняя администрация США планирует значительно сократить объемы безвозмездной военной помощи целому ряду государств, включая Пакистан, Филиппины и Украину, или даже прекратить это содействие полностью и заменить ее кредитами. В общей сложности, по данным газеты, речь шла о конвертации в кредиты военной помощи на $1 млрд. Руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтверждал достоверность изложенных газетой сведений.

Тем не менее Фармен утверждал, что эти намерения исполнительной ветви власти США не отразятся на программе американской военной помощи Украине. На прямой вопрос на эту тему он ответил: "Как повлияет? Я не думаю, что будут какие-либо перемены в том, что мы делаем".

При этом американский военачальник подчеркнул, что США предоставляют Украине, как и ранее, исключительно так называемую нелетальную помощь. "В настоящее время мы оказываем поддержку Украине нелетальным способом", - сказал Фармен. "Мы предоставляем Украине большой объем нелетальной помощи. Мы, безусловно, оказываем им содействие в этом плане", - сказал генерал.

Он отказался уточнять, каков объем данной программы и каково соотношение в ней безвозмездных поставок и продаж. "Мне кажется, долларовое выражение [такой помощи] на данном этапе не имеет большого значения. Речь идет о комбинации: наших (американских) и национальных (украинских) средств. Это гибридный подход", - заявил Фармен.

В 2017 финансовом году, завершившемся в США 30 сентября, Пентагону разрешалось израсходовать из бюджета на военную помощь Украине до $150 млн. Как ранее поясняли американские власти, Киеву передавались, в частности, контрбатарейные радары, беспилотные летательные аппараты, защищенные средства связи и средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, военные инструкторы США и ряда других стран НАТО занимались подготовкой украинских военнослужащих на Яворовском полигоне близ Львова.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Пакистан
США
Украина
Филиппины
Проекты
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