Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пентагон: присутствие сил США в Европе носит оборонительный характер

16.10.2017 ТАСС 100 0
0
Понравилась новость?
 0
Солдаты НАТО. Архивное фото
Солдаты НАТО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Стрингер

Представитель оборонного ведомства Дана Уайт подчеркнула, что Соединенные Штаты "совершенно открыты" в этом отношении

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американское военное присутствие в Европе носит исключительно оборонительный характер. С таким утверждением выступила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.

Ей был задан вопрос, намерены ли США как-либо отреагировать на заявления председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова о том, что Россия может ответить на развертывание в Польше американской бронетанковой дивизии усилением своей группировки "Искандеров", которые в том числе дислоцированы в Калининградской области. "США и НАТО поддерживают [боевую] готовность на земле, в воздухе и в воде", - ответила Уайт.

"Наше присутствие там носит оборонительный характер, и мы совершенно открыты в этом отношении. Мы продолжим поддерживать наших союзников по НАТО", - заверила она.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польше де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ).
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Шаманов Владимир
Проекты
NATO
Земля

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.10 06:24
  • 1
Быстро и глобально
  • 16.10 06:07
  • 1
РВК: нужно адаптировать технологические решения ОПК для гражданского рынка
  • 16.10 05:37
  • 10
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 16.10 05:26
  • 17
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
  • 16.10 02:18
  • 68
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 16.10 01:32
  • 7
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 16.10 00:30
  • 45
Совершить технологическую революцию своими силами России будет сложно
  • 16.10 00:00
  • 12
Военные новости: военные роботы России
  • 15.10 23:43
  • 15
Горбачев призвал лидеров РФ и США провести встречу по ядерным вооружениям
  • 15.10 22:56
  • 38
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 15.10 22:44
  • 42
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 15.10 22:33
  • 5
Роддом для длинной палубы
  • 15.10 17:25
  • 5546
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.10 14:24
  • 35
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 15.10 12:28
  • 1
Вице-премьер Украины заявила, что США поддерживают поставки оружия Киеву
другие обсуждаемые темы