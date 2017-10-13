Пентагон: присутствие сил США в Европе носит оборонительный характер
|
|
Солдаты НАТО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Стрингер
Представитель оборонного ведомства Дана Уайт подчеркнула, что Соединенные Штаты "совершенно открыты" в этом отношении
ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американское военное присутствие в Европе носит исключительно оборонительный характер. С таким утверждением выступила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.
Ей был задан вопрос, намерены ли США как-либо отреагировать на заявления председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова о том, что Россия может ответить на развертывание в Польше американской бронетанковой дивизии усилением своей группировки "Искандеров", которые в том числе дислоцированы в Калининградской области. "США и НАТО поддерживают [боевую] готовность на земле, в воздухе и в воде", - ответила Уайт.
"Наше присутствие там носит оборонительный характер, и мы совершенно открыты в этом отношении. Мы продолжим поддерживать наших союзников по НАТО", - заверила она.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Польше де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ).
|
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.10.2017 РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
17.10.2016 Шаманов считает преждевременными разговоры о сокращении военных расходов РФ
19.09.2016 Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
13.09.2016 Отрепетированы удары по удаленным целям за пределами юго-западных рубежей России
23.01.2017 Песков: Россия не отведет "Искандеры" из Калининграда в нынешних условиях
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года
25.11.2016 AP: министр обороны Финляндии не видит угрозы в действиях РФ на Балтике
24.11.2016 Минобороны: все угрозы Европе являются следствием военной политики США