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США не намерены наращивать военные силы в Европе, утверждают в Пентагоне

16.10.2017 РИА Новости 100 0
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Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото.
Источник: CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не намерены наращивать свои военные силы в Европе и нарушать основополагающий акт Россия-НАТО, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель Пентагона Джонни Майкл.

По его словам, США не собираются наращивать свои силы в Европе и нарушать основополагающий акт Россия-НАТО. "Мы продолжаем быть приверженными прозрачности", - сказал он.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вторая бронетанковая бригада США прибыла в Польшу и развернулась вместе с бронетехникой, при этом там осталась техника третьей американской бригады.

"В рамках операции "Атлантическая решимость" (ОАР) США на основе ротации меняют бронетанковые бригады каждые девять месяцев", - сказал Майкл, назвав это "демонстрацией приверженности США коллективной безопасности… в свете агрессивных действий России в регионе".

По его словам, подобная ротация бронетанковых бригад проводится в "полном соответствии со всеми договорами и международными обязательствами, включая основополагающий акт Россия-НАТО. Он также отметил, что количество "размещенного в Европе американского тяжелого наземного военного оборудования остается намного ниже установленных норм в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)".

Как отметил представитель Пентагона, "покидающая позиции бронетанковая бригада прибыла в январе и данный момент находится в стадии вывода из мест дислокации". По его словам, "в любой момент времени в рамках ОАР дислоцировано примерно 3,5 тысяч военнослужащих бронетанковых бригад".

Вместе с тем, отметил Майкл, заступающая бригада находится в стадии прибытия на позиции. По его словам, речь идет о примерно 3,3 тысячи военнослужащих и 1,6 тысячи единиц техники, включая "около 85 танков". "Эти персонал и оборудование замещают уходящее подразделение, а не добавляются к нему", - подчеркнул он.
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
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Конашенков Игорь
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