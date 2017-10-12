Минпромторг России разработал проект Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2030 года



Центроплан самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе.

Источник: http://aerocomposit.ru/ Центроплан самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе.Источник: http://aerocomposit.ru/

Минпромторг России в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации подготовил проект Стратегии развития авиационной промышленности России на период до 2030 года.

Согласно тексту проекта документа, по итогам 2016 г. общий объём продаж продукции отрасли составил 1,46 трлн. руб. (около 21,8 млрд долл.). Создано более 414 тыс. рабочих мест (без учёта смежных отраслей), и на данный момент в авиационной сфере работает около 1% людей, занятых в экономике страны. Кроме того, развитие авиапромышленности оказывает мультипликативный эффект на всю российскую экономику, поскольку при производстве воздушного судна используется продукция металлургической, радиоэлектронной, химической, лёгкой промышленности.

Для утверждения статуса России как мировой авиационной державы в гражданском самолётостроении, помимо регионального реактивного самолёта SSJ-100, уже доказавшего свою конкурентоспособность, необходимо создавать и другие современные типы воздушных судов. Так в 2019 г. должно начаться серийное производство узкофюзеляжного ближне-среднемагистрального самолёта МС-21, который сейчас проходит стадию испытаний. В сегменте дальнемагистральных самолётов реализуется совместный проект с Китаем – разрабатывается самолёт, недавно получивший официальное имя: CR-929.

Помимо этого, Стратегия ставит задачу создания регионального самолёта с повышенными взлётно-посадочными характеристиками и улучшенными экологическими показателями, электрического самолёта, а также самолёта малых воздушных линий со сниженными требованиями к условиям базирования (в т.ч. вертикальным взлётом-посадкой). Лёгкий бизнес-джет - деловой самолёт с высоким уровнем комфорта, специализированные воздушные суда для сельскохозяйственных работ, санитарной авиации, пожаротушения и спасательных работ также должны производиться российскими предприятиями.

Существующий перечень производимых российским авиапромом вертолётов необходимо пополнить перспективным тяжёлым вертолётом, лёгким и средним коммерческими вертолётами, скоростным вертолётом и конвертируемым винтокрылым летательным аппаратом.

В специфических рыночных нишах также запланировано создание тяжёлого рампового транспортного самолёта, самолёта-амфибии и экраноплана, беспилотных воздушных систем для связи, мониторинга и транспортировки грузов.

Согласно документу, бюджетная поддержка отрасли по мере достижения целевых показателей выпуска и реализации воздушных судов и авиадвигателей будет постепенно сокращаться. Но инструменты, обеспечивающие для предприятий отрасли снижение стоимости кредитных ресурсов до значений, сопоставимых с их стоимостью для зарубежных производителей, сохранятся.

Стратегия описывает 2 сценария развития авиационной промышленности России. В рамках первого - «локального роста», предусмотрено активное использование экономических механизмов стимулирования на внутреннем рынке потребления отечественной авиатехники. Он выравнивает условия для отечественных и зарубежных авиапроизводителей, а целью российской авиапромышленности становится выпуск авиационной техники для удовлетворения исключительно внутреннего спроса.

Второй сценарий «конкурентного роста» предполагает ориентацию на глобальный рынок и глобальную конкурентоспособность отечественной продукции уже в ближайшее время, не исключая при этом возможности применения мер по защите внутреннего рынка, но и не препятствуя конкуренции на нём российской и иностранной продукции.

Не отказываясь от развития международной кооперации, отечественная авиаотрасль должна разрабатывать свои перспективные авиационные двигатели, интегральную модульную авионику и автоматизированные системы управления, современные средства связи, навигации и обеспечения безопасности полётов, новые материалы, в том числе, для аддитивных технологий, передовые решения в области цифровых технологий. Для этого необходимо обеспечить опережающее развитие научно-технологического потенциала отрасли. Повышение эффективности отраслевой науки будет достигнуто за счёт скоординированных программ научных исследований, внедрения новых методов и технологий разработки авиатехники, коммерциализации и трансфера технологических решений, в т.ч. в другие отрасли экономики.

Внедрение новых решений и технологий даст значительный рост производительности труда, существенно сократит сроки вывода продукции на рынок и её стоимость, снизит материалоёмкость, повысит качество выпускаемой продукции. Одним из основных индикаторов эффективности производителей авиатехники и отрасли в целом должен стать минимальный простой воздушных судов по причине неисправностей их узлов и агрегатов. А одним из основных следствий перевода отрасли на новые технологические рельсы станет создание высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Кроме того, Стратегия предусматривает также формирование эффективной системы продвижения, продаж и сервисного обслуживания продукции авиапромышленности.

В результате реализации мероприятий Стратегии доля гражданской продукции в общем объёме выпуска продукции отрасли должна вырасти с 21,3% в 2016 г. до 38,5% - в 2030-м. А доля российских производителей гражданских самолётов на мировом рынке – с 2,3% до 8% соответственно. Объёмы производства за этот период увеличатся на 90,3%, а производительность труда – на 154%.