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В Новороссийске проходят заводские испытания МРК Черноморского флота "Вышний Волочек"

13.10.2017 ЦАМТО 75 0
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Вышний Волочек
Буксируемый из Зеленодольска в Новороссийск по Волге законченный постройкой на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636). Саратов, 22.07.2017.
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman

ЦАМТО, 12 октября. В Новороссийске продолжаются заводские испытания нового малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота "Вышний Волочек".

В ходе испытаний экипаж корабля, специалисты проектно-конструкторского бюро и судостроительного предприятия проверяют на выходах в море надежность систем, механизмов и вооружения МРК в различных условиях эксплуатации.

Для обеспечения испытаний привлекаются суда вспомогательного флота из состава Новороссийской военно-морской базы и самолеты морской авиации ЧФ.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" разработки ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
12.10.2017
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗПКБ ОАО
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ

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