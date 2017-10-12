В Новороссийске проходят заводские испытания МРК Черноморского флота "Вышний Волочек"
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Буксируемый из Зеленодольска в Новороссийск по Волге законченный постройкой на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636). Саратов, 22.07.2017.
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman
ЦАМТО, 12 октября. В Новороссийске продолжаются заводские испытания нового малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота "Вышний Волочек".
В ходе испытаний экипаж корабля, специалисты проектно-конструкторского бюро и судостроительного предприятия проверяют на выходах в море надежность систем, механизмов и вооружения МРК в различных условиях эксплуатации.
Для обеспечения испытаний привлекаются суда вспомогательного флота из состава Новороссийской военно-морской базы и самолеты морской авиации ЧФ.
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" разработки ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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12.10.2017
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