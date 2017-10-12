Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Reuters: Пентагон опроверг сообщения о призывах Трампа к расширению ядерного арсенала США

13.10.2017 ТАСС 84 0
0
Понравилась новость?
 0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник: Vox

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал публикацию не соответствующих действительности сообщений безответственным поступком

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду опроверг утверждения о том, что американский президент Дональд Трамп призывал к десятикратному расширению ядерного арсенала Вашингтона. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Как отмечает агентство, Мэттис направил письмо представителям телеканала NBC, который ранее выступил с данными утверждениями. Глава Пентагона указал, что сообщения NBC "совершенно не соответствовали действительности". "Безответственно подобным образом публиковать не соответствующие действительности сообщения", - приводит Reuters текст послания Мэттиса.

NBC в среду сообщила, что Трамп летом потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в десять раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать и неоправданно с точки зрения национальной безопасности. Телеканал сослался на участников состоявшегося 20 июля в министерстве обороны США совещания с участием президента, руководства его администрации и военного командования.

Сам Трамп уже назвал эти сообщения "ложными новостями". Американский лидер пояснил, что в действительности хочет, чтобы ядерный арсенал страны "был в превосходном состоянии".
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.10 00:37
  • 50
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 12.10 23:21
  • 70
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 21:37
  • 37
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 12.10 21:27
  • 1
Позор Украины: попытка "содрать" "Терминатор" рассмешила экспертов
  • 12.10 21:27
  • 2
"Армате" подстелют железный ковер
  • 12.10 21:21
  • 1
Сделай там
  • 12.10 21:14
  • 4
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 12.10 21:06
  • 1
На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
  • 12.10 21:03
  • 2
Северокорейские спецназовцы на учениях отработали атаку при помощи парапланов на командный центр войск Южной Кореи и США - СМИ
  • 12.10 20:45
  • 32
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 20:11
  • 1
Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
  • 12.10 20:08
  • 1
Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"
  • 12.10 20:02
  • 1
«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта
  • 12.10 19:47
  • 5
Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США, что его инструменты были похищены (The Washington Post)
  • 12.10 19:34
  • 4
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
другие обсуждаемые темы