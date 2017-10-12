Reuters: Пентагон опроверг сообщения о призывах Трампа к расширению ядерного арсенала США



Дональд Трамп.

Источник: Vox Дональд Трамп.Источник: Vox

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал публикацию не соответствующих действительности сообщений безответственным поступком

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду опроверг утверждения о том, что американский президент Дональд Трамп призывал к десятикратному расширению ядерного арсенала Вашингтона. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Как отмечает агентство, Мэттис направил письмо представителям телеканала NBC, который ранее выступил с данными утверждениями. Глава Пентагона указал, что сообщения NBC "совершенно не соответствовали действительности". "Безответственно подобным образом публиковать не соответствующие действительности сообщения", - приводит Reuters текст послания Мэттиса.

NBC в среду сообщила, что Трамп летом потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в десять раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать и неоправданно с точки зрения национальной безопасности. Телеканал сослался на участников состоявшегося 20 июля в министерстве обороны США совещания с участием президента, руководства его администрации и военного командования.

Сам Трамп уже назвал эти сообщения "ложными новостями". Американский лидер пояснил, что в действительности хочет, чтобы ядерный арсенал страны "был в превосходном состоянии".